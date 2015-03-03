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أمن الأقصر يضبط 13 تمثالا يشتبه فى أثريته بحوزة 4 أشخاص

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أمن الأقصر يضبط 13 تمثالا يشتبه فى أثريته بحوزة 4 أشخاص أمن الأقصر يضبط 13 تمثالا يشتبه فى أثريته بحوزة 4 أشخاص
نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 13 تمثالا يشتبه فى أثريته و2 كيلو جرام مادة سوداء اللون تشبه الخرز مجهولة الكنهة بحوزة 4 أشخاص أثناء مرورهم بسيارته ملاكى بكمين القباحى الأمنى.

تلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة البياضية من ضبط كل من عيد. أ. ع، 37 سنة، مقيم بالأوسط قمولا، وخالد. أ. ع، 39 سنة، مقيم بالبحرى قامولا، وحسان. ع. أ، 30 سنة، ومقيم الغربى قامولا، وحمادة. ن. ع، 38 سنة، مقيم بقامولا يستقلون سيارة ملاكى تحمل رقم "9162 ص ق أ " وبحوزتهم 13 تمثالا يشتبه فى أثريته و2 كيلو جرام مادة سوداء اللون تشبه الخرز مجهولة الكنه بحوزة 4 أشخاص.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.
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