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أمن القليوبية ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقناطر الخيرية

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أمن القليوبية ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقناطر الخيرية أمن القليوبية ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقناطر الخيرية
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى الكباس، وغنيم بالقناطر الخيرية، حيث تم عقد جلسة صلح بين الطرفين، وتقديم الكفن والدية فى مقتل أحد أبناء عائلة الكباس على يد 3 من عائلة غنيم، وأقيمت الجلسة فى منزل عابدين عبدالهادى عضو مجلس الشعب الأسبق فى إطار جهود مديرية الأمن وكبار العائلات لرأب الخلافات بين العائلات بقرى المحافظة.

تعود أحداث الخلاف بين العائلتين عندما تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بمقتل محمد خضر ندا الكباس فلاح إثر إصابته بطلق نارى خرطوش بالرأس واتهام كل من حسن سيد عواد غنيم فلاح ويوسف عواد يوسف غنيم سائق وغنيم عواد يوسف غنيم سائق بقتله لسابقة اتهام المجنى عليه بقتل والد المتهمين الثانى والثالث عقب الحادث.

وعلى الفور تم فتح قنوات اتصال مع المؤثرين والعقلاء بالعائلتين وتم الاتفاق بين الطرفين على إجراء صلح نهائى فى تلك الخصومة فى حضور أولياء الدم، بالإضافة إلى لجنة الصلح ورجال الإدارة وكبار العائلات من الطرفين، وفى حضور المحكمين وأولياء الدم وعدد من أفراد العائلتين وأهالى القرية، وتم التصالح بين الطرفين.

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