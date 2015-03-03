"مدير ثقافة الشاطبى"يستقيل على الهواء بسبب زيارة زوجة محافظ الإسكندرية

أعلن محمود قطب مدير قصر ثقافة الشاطبى، استقالته على الهواء خلال برنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، احتجاجًا على زيارة زوجة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية لقصر ثقافة الشاطبى، قائلاً :"تسمحلى أخلع عباءة مدير قصر ثقافة الشاطبى، وأحدثك بصفتى نائب رئيس حملة الرقابة الشعبية، وأعلن على الهواء وكمواطن ونائب مقرر لجنة الشباب والعمال بالمجلس الثقافى استقالتى من هذا المجلس".

وقال قطب، إن زوجة محافظ الإسكندرية قالت إنها جاءت إلى قصر الثقافة نيابة عن زوجها، وطالبت بتوسعة المسرح أثناء زيارتها لقصر ثقافة الشاطبى، مشيرًا إلى أنه لا يليق أن يحضر أى شخص إلى قصر ثقافة الشاطبى دون علم مديره.

وتابع :"ما يحدث من قبل زوجة المحافظ لا أقبله ولا يقبله أى مواطن مصرى بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير و30 يونيو".