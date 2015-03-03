محافظ كفر الشيخ يجتمع بالتنفيذيين لمناقشة مشروع الصرف الصحى بمصيف بلطيم

ناقش الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع الصرف الصحى بمصيف بلطيم للقضاء على مشكلة الصرف الصحى استعداداً لموسم الصيف القادم 2015 خلال اجتماع عقده المحافظ بمدينة مصيف بلطيم.

حضر الاجتماع المهندس رئيس منطقة شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب والمهندس مجدى عطا لله السكرتير العام المساعد والمهندس سعيد عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وأكد المحافظ أن أعطى تعليماته المشددة بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بمدينة المصيف حتى لا تتكرر أى شكاوى من الصرف الصحى بالمصيف.