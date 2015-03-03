محافظ الإسماعيلية يؤكد على ضرورة تفعيل دور الصندوق الاجتماعى

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على دور الصندوق الاجتماعى للتنمية والتعاون المثمر، والبناء فيما بين الصندوق والمحافظة وإسهامات الصندوق فى دعم وتنمية المشروعات الصعيرة والمتناهية الصغر التى تساهم إلى حد كبير فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع وفد ممثلى مجلس ادارة فرع الصندوق الاجتماعى بالاسماعيلية برئاسة محمد عبد الشافى المدير الاقليمى لفرع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالاسماعيلية، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللزواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وطالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمحافظة بمختلف مستوياتها على ضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود وتحقيق المزيد من التعاون والتواصل مع الصندوق لتحقيق الهدف المنشود والتوسع فى نشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الشبابية التى يمولها الصندوق للشباب بقروض ميسرة والعمل على إيجاد آلية خاصة لتسويق منتجات هذه المشروعات وتشجيع الشباب على العمل.

وخلال المؤتمر أستعرض محافظ الاسماعيلية أهم وأبرز المشروعات التنموية والانجازات التى تحققت على أرض الاسماعيلية خلال الفترة الماضية بالعاون فيما بين الصندوق والمحافظة.