بدء مؤتمر "توعية المواطن المصرى لاختيار برلمانيين وطنيين" بكفر الشيخ

بدأ منذ لحظات المؤتمر الأول للطريقة العزيمة الصوفية بقاعة الشعب بمدينة كفر الشيخ، لتوعية المواطن المصرى لاختيار برلمانيين وطنيين، بحضور الدكتور علاء أبو العزايم رئيس الاتحاد الصوفية العالمى وشيخ الطريقة العزمية، والدكتور عبد الحليم العزمى رئيس تحرير مجلة " الإسلام وطن "، وعصام محيى أمين عام حزب التحرير المصرى.

وأكد السيد أحمد عبداللاه من أبناء الطريقة العزيمة وأحد المنظمين للمؤتمر لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر يهدف لتوعية المواطن لإختيار نائب برلمانى يكون على قدر المسئولية، ولديه إخلاص للوطن والمقدرة على خدمة مصر، دون شعارات زائفة أو استخدام الشعارات الدينية أو المال السياسى الذى يفسد مصالح الوطن وذمم المواطنين.

وأضاف هدفنا إختيار نواب يتبنون الإصلاح لشد أزر الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الإصلاح، وضد كل المحاولات التى يقوم بها أعداء الوطن .