أخبار عاجلة

كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الأقصر يصعد جبل القرنة لمتابعة أعمال إعادة إضاءة البر الغربى

Google+ Print
محافظ الأقصر يصعد جبل القرنة لمتابعة أعمال إعادة إضاءة البر الغربى محافظ الأقصر يصعد جبل القرنة لمتابعة أعمال إعادة إضاءة البر الغربى
تفقد محمد بدر، محافظ الأقصر، أعمال اعادة انارة البر الغربى، حيث صعد أكثر من كيلو ونصف من جبل القرنة لمباشرة أعمال توصيل الكابلات لكشافات مشروع انارة البر الغربى.

وشدد المحافظ خلال الجولة على سرعة الانتهاء من إعادة انارة البر الغربى، نهاية شهر مارس الجارى، مشيرا إلى أنه تم انتهاء نسبة 70% من الأعمال.

وأوضح "بدر"، أن كشافات الإضاءة بالبر الغربى، موجودة ولم تتم سرقتها، إلا أن هناك ما يقرب من 3800 متر من الكابلات الكهربائية الموصلة بتلك الكشافات هى التى تمت سرقتها، مما عطل إضاءة البر الغربى.

وشدد محمد بدر، محافظ الأقصر على سرعة انهاء مشروع اعادة تطوير ساحة معبد الكرنك، وذلك قبل افتتاح فعاليات مهرجان الاقصر للسينما المصرية والافريقية المزمع اقامته بالساحة فى الفترة من 17 الى 23 مارس الجاري.
>جاء ذلك خلال جولته بالساحة لنفقد اعمال التطوير بالساحة، مشيرا الى ان مشروع اعادة تطوير الساحة سيعيدها الى ما كانت عليه بعد تغيير الارضيات التى تحطمت خلال ثورة 25 يناير، والاضاءة والكشافات التى تمت سرقتها خلال الفترات الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365