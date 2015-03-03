محافظ الأقصر يصعد جبل القرنة لمتابعة أعمال إعادة إضاءة البر الغربى

تفقد محمد بدر، محافظ الأقصر، أعمال اعادة انارة البر الغربى، حيث صعد أكثر من كيلو ونصف من جبل القرنة لمباشرة أعمال توصيل الكابلات لكشافات مشروع انارة البر الغربى.

وشدد المحافظ خلال الجولة على سرعة الانتهاء من إعادة انارة البر الغربى، نهاية شهر مارس الجارى، مشيرا إلى أنه تم انتهاء نسبة 70% من الأعمال.

وأوضح "بدر"، أن كشافات الإضاءة بالبر الغربى، موجودة ولم تتم سرقتها، إلا أن هناك ما يقرب من 3800 متر من الكابلات الكهربائية الموصلة بتلك الكشافات هى التى تمت سرقتها، مما عطل إضاءة البر الغربى.

وشدد محمد بدر، محافظ الأقصر على سرعة انهاء مشروع اعادة تطوير ساحة معبد الكرنك، وذلك قبل افتتاح فعاليات مهرجان الاقصر للسينما المصرية والافريقية المزمع اقامته بالساحة فى الفترة من 17 الى 23 مارس الجاري.

>جاء ذلك خلال جولته بالساحة لنفقد اعمال التطوير بالساحة، مشيرا الى ان مشروع اعادة تطوير الساحة سيعيدها الى ما كانت عليه بعد تغيير الارضيات التى تحطمت خلال ثورة 25 يناير، والاضاءة والكشافات التى تمت سرقتها خلال الفترات الماضية.