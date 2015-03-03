"ديلى ميل": البنادول قد يعرضك لأزمة قلبية.. وباحثون: الدواء آمن

المخاطر المحتملة لعقار الباراسيتامول

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة، نشرت فى "ديلى ميل"، أشرف عليها باحثون من معهد ليدز الطبى للروماتيزم وأمراض العضلات الهيكلية، حيث أشارت إلى أن تناول المرضى لعقار الباراسيتامول "الأسيتامينوفين" (والذى يعد البنادول هو الاسم التجارى الأشهر له داخل مصر ) بشكل يومى منتظم ولفترات طويلة يرفع فرص إصابتهم بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وكما يرتفع خطر تعرضهم للموت المبكر.

وتابعت الدراسة البريطانية التى شملت 666 ألف مريض واستمرت لمدة 14 عامًا أن الأشخاص الذين قاموا بتناول جرعات كبيرة من عقار الباراسيتامول ارتفعت فرص تعرضهم للموت المفاجئ غير المتوقع بنسبة 63%، وكما ارتفعت فرص الإصابة بالأزمات القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة 68%، وارتفعت فرص قرحة المعدة بنسبة 50%.

وتأتى هذه الأنباء فى الوقت الذى يعتقد فيه الأطباء والمرضى أن عقار الباراسيتامول هو المسكن الأكثر أمانًا، ويسبب مخاطر أخطر أقل من الأسبرين الذى قد يتسبب فى الإصابة بنزيف المعدة، وأكثر أمانًا من الإيبوبروفين الذى يرتبط برفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

وفسر الباحثون ذلك، بأن عقار الباراسيتامول قد يساهم فى الإصابة بهذه الأضرار، بسبب تثبيطه لعمل أنزيم "COX-2".

رأى قائد الدراسة فى هذه النتائج

وأوضح فيليب كوناغان، المشرف الرئيسى على الدراسة، أن المخاطر كانت أقل بالنسبة لأغلب المرضى الذين قاموا بتناوله بشكل عارض، بينما أصبح الأشخاص الذين تناولوه لفترات طويلة أكثر عرضة للوفاة المبكرة، وهو ما يجعل الرابط بين الباراسيتامول وهذه الأمراض غير مؤكد، لأن هذه التأثيرات الضارة قد تكون ناجمة عن بعض الممارسات الضارة الأخرى.

وأردف فيليب، أنه يخشى فى الوقت نفسه من تأثير تناول الجرعات الكبيرة من الباراسيتامول على المدى البعيد، لأنها قد تتسبب فى حدوث آثار جانبية لم تناقشها الأبحاث الطبية من قبل.

تعليق الباحثين على مخاطر الباراسيتامول

وتعليقًا على هذه النتائج، أكد البروفيسور نك بيتمان، محاضر علم السموم الإكلينيكى بجامعة إدنبرة الاسكتلندية، أن هذه النتائج لا يعتد بها والمخاطر قليلة للغاية، مؤكد أن الباراسيتامول سيظل الدواء المسكن الأكثر أمانًا، ويجب ألا يتوقف الأطباء عن وصفه لمرضاهم.

ويمكن الخروج من دائرة الخلاف بين الباحثين واختيار الطريق الأكثر أمانًا، عن طريق الحد قدر الإمكان من جرعات عقار الباراسيتامول، وعدم تناوله لفترات طويلة إلا تحت إشراف الطبيب.

ومن أشهر المستحضرات الصيدلية التى تحتوى على عقار "باراسيتامول" داخل مصر: بنادول، أدول، بارامول، أبيمول، نوفالدول– يحتوى على أكبر جرعة من الباراسيتامول-، سيتال.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Annals of the Rheumatic Diseases"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث من شهر مارس الجارى.

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