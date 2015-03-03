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جنايات السويس تأمر بحبس 12 إخوانيًا 3 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه

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جنايات السويس تأمر بحبس 12 إخوانيًا 3 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه جنايات السويس تأمر بحبس 12 إخوانيًا 3 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه
قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى، عصر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ممدوح محمود عمر وبعضوية المستشار هشام فؤاد عطية عضو اليمين والمستشار إسماعيل على إسماعيل عضو اليسار وسكرترية جمال محمد أحمد ومحمد سليمان، بحبس 10 متهمين، 3 حضوريا و 7 غيابيا 3 سنوات، بالقضية رقم 2391 جنايات الأربعين 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، حيث ينتمى جميع المتهمين لتنظيم الإخوان الإرهابى.

وواجه جميع المتهمين تهما بالتحريض على العنف ونشر الفوضى والتعدى على منشأة حيوية وخاصة، وتكدير السلم العام ومخالفة القانون خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 7 مارس 2014 بشارع المدينة المنورة بحى الأربعين.

كما قررت محكمة الجنايات بالقضية رقم 5115 جنايات الأربعين، والمتهم فيها 2 إخوان بالحبس 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة بأحداث 22 فبراير 2014 بحى الأربعين.

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مصر 365