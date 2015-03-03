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جنايات السويس تؤجل محاكمة 12 قياديًا إخوانيًا إلى 7 أبريل القادم

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جنايات السويس تؤجل محاكمة 12 قياديًا إخوانيًا إلى 7 أبريل القادم جنايات السويس تؤجل محاكمة 12 قياديًا إخوانيًا إلى 7 أبريل القادم
قررت محكمة جنايات السويس، الدائرة الأولى، عصر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ممدوح محمود عمر وبعضوية المستشار هشام فؤاد عطية عضو اليمين والمستشار إسماعيل على إسماعيل عضو اليسار وسكرتارية جمال محمد أحمد ومحمد سليمان، تأجيل محاكمة 12 قياديًا إخوانيًا بالقضية رقم 4095 جنايات الأربعين، إلى 7 أبريل القادم.

وواجه جميع المتهمين، ومن بينهم أحمد محمود، وعباس عبد العزيز، وسعد خليفة، وعبد الخالق محمد، قيادات تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحزب الأصالة السلفى، تهمًا بالتحريض على العنف ونشر الفوضى والتعدى على منشأة حيوية وخاصة، وتكدير السلم العام ومخالفة القانون خلال أحداث العنف التى شاهدتها المحافظة فى 21 و 22 يوليو 2013 بحى الأربعين، حيث ألقت قوات الأمن على 6متهمين وهناك 6 آخرين هاربين.

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