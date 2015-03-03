باراك أوباما: لم أستمع لكلمة "نتنياهو" ولا أرى فيها جديدًا

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إنه لم يستمع إلى كلمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أمام الكونجرس الأمريكى اليوم.

وأضاف الرئيس الأمريكى، تعليقًا على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلى: لا أرى فيها جديدا"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو" لم يقدم بدائل مجدية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووى.

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلى، فإن الرئيس الأمريكى بارك أوباما أجرى عدة اتصالات هاتفية بزعماء دول أوروبية خلال إلقاء نتنياهو الخطاب، وقام أوباما بتشغيل التلفاز خلال الخطاب دون الإنصات إليه.

ونقل الموقع نقلًا عن مسئول كبير بالبيت الأبيض قوله، إن الرئيس الأمريكى استغل وقت الخطاب لإجراء اتصالات بزعماء أوروبا لمناقشة عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك معهم كنوع من أنواع القطيعة للخطاب.

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