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بالفيديو.. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للتاسعة مساءً

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بالفيديو.. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للتاسعة مساءً بالفيديو.. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للتاسعة مساءً
يقدم لكم “اليوم السابع” أهم الأخبار حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء فى نشرة اليوم السابع المصورة.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

1 – السيسى يستعرض تحديات الاقتصاد مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية

2 – محلب يناقش الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

3- الداخلية: ضبط 4 خلايا إرهابية تضم 24 عنصراً فى القاهرة و3 محافظات

4- صدقى صبحى يؤكد ضرورة تعاون وموسكو لمواجهة الإرهاب

5 – مسلحون ملثمون يختطفون 3 من أهالى الشيخ زويد بشمال سيناء

6 – تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى التخابر مع قطر لجلسة 8 مارس

7- وزير الصحة: طرح “جراتسيانو” المصرى لعلاج فيروسc بالصيدليات بـ2670 جنيها

8 – القضاء الإدارى يقضى بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت

9 – نتانياهو أمام الكونجرس: أوباما دعمنا بصواريخ لضرب غزة

10 – الأمم المتحدة تستأنف محادثات السلام الليبية وتدعو لوقف فورى للقتال

11 – البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ15.456 مليار دولار

12 – الزمالك يعسكر بالعين السخنة استعدادا لموقعة الكونفدرالية

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