بالفيديو.. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للتاسعة مساءً

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

يقدم لكم “اليوم السابع” أهم الأخبار حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء فى نشرة اليوم السابع المصورة.

1 – السيسى يستعرض تحديات الاقتصاد مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية

2 – محلب يناقش الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

3- الداخلية: ضبط 4 خلايا إرهابية تضم 24 عنصراً فى القاهرة و3 محافظات

4- صدقى صبحى يؤكد ضرورة تعاون مصر وموسكو لمواجهة الإرهاب

5 – مسلحون ملثمون يختطفون 3 من أهالى الشيخ زويد بشمال سيناء

6 – تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى التخابر مع قطر لجلسة 8 مارس

7- وزير الصحة: طرح “جراتسيانو” المصرى لعلاج فيروسc بالصيدليات بـ2670 جنيها

8 – القضاء الإدارى يقضى بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت

9 – نتانياهو أمام الكونجرس: أوباما دعمنا بصواريخ لضرب غزة

10 – الأمم المتحدة تستأنف محادثات السلام الليبية وتدعو لوقف فورى للقتال

11 – البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ15.456 مليار دولار

12 – الزمالك يعسكر بالعين السخنة استعدادا لموقعة الكونفدرالية

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