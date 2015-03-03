استقالة 50 عضوًا بـ"الكرامة" فى الإسكندرية اعتراضًا على سياسات الحزب

تقدم 50 عضوا من أعضاء حزب الكرامة بالإسكندرية، باستقالات جماعية اليوم الثلاثاء، وتم إرسال نص الاستقالة الرسمى إلى الإدارة المركزية لحزب الكرامة بالقاهرة.

وجاءت الاستقالات احتجاجًا على سياسات الحزب فى اتخاذ القرارات، والتى كان أبرزها قرار تأجيل انعقاد المؤتمر العام للحزب بالمخالفة لما ينص عليه قانون الأحزاب، بالإضافة إلى قرارات سابقة مثل قرار الحزب التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين فى قائمة كانت تسمى التحالف الديمقراطى عام 2013، وذلك للتحالف مع ما يخالف أسس ومبادئ الحزب، يليه القرار الصادر باندماج الحزب مع الأحزاب الناصرية.

وأشار المستقيلون إلى اعتراضهم على انتخابات المؤتمر العام والتى عقدت بالإسكندرية قائلين: إنها كانت مسرحية هزلية بكل المقاييس وتم الاستعانة بأشخاص ليسوا أعضاء بالحزب، وأن مقدمى الاستقالات أصابهم الاستياء من كثرة القرارات التى يشوبها الفوضى العشوائية والعبث، وأن قرار المشاركة فى الانتخابات البرلمانية تم بدون أخذ رأى القواعد الحزبية وأعضاء الأمانات بالمحافظات.



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الاستقالة الجماعية لأعضاء حزب الكرامة



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الأعضاء يستنكرون التحالف مع الإخوان فى 2013



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الاستقالات تعترض على القرارات العشوائية للحزب



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توقيع الأعضاء المستقيلين بالرقم القومى



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50 استقالة بحزب الكرامة بالإسكندرية