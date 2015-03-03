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أسباب الإصابة بالتليف الكبدى.. والأطعمة المفيدة والضارة للمريض

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أسباب الإصابة بالتليف الكبدى.. والأطعمة المفيدة والضارة للمريض أسباب الإصابة بالتليف الكبدى.. والأطعمة المفيدة والضارة للمريض
التليف الكبدى يحتل المركز الثانى عشر بين الأمراض المسببة للوفاة طبقًا لما أكده المعهد العالمى للصحة، وهو مرض يحطم خلايا الكبد.

أسباب الإصابة بالتليف الكبدى:

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن تناول المشروبات الكحولية والمسكنات والإصابة بالتهابات الكبد، من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالتليف الكبدى.

الأطعمة الممنوعة عن مريض التليف الكبدى:

وتتابع د.علا، أن هناك بعض الأطعمة التى ينصح بالابتعاد عنها لمريض التليف الكبدى، كالمخللات والرنجة والفسيخ، وينصح بتخلصه من الوزن الزائد والتمتع بوزن صحى مثالى.

الأطعمة التى ينصح بتناولها لمريض التليف الكبدى:

وتقدم إخصائية التغذية العلاجية بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها لمريض التليف الكبدى:
>1- لحم الأرانب.
>2- الدجاج منزوع الجلد.
>3- الأسماك.
>4- الزبادى.
>5- حليب.
>6- بياض البيض.
>7- الفاصوليا الخضراء.
>8- خيار.
>9- طماطم.
>10- الخبز الأسمر
>11- البطاطس المسلوقة.
>12- التفاح.
>13- العنب.
>14- الجبنة القريش.
>15- الخرشوف والذى يحتوى على مادة السينارين التى تساعد على تنشيط الكبد.
>16- الفول.
>17- العدس.
>18- السبانخ.
>19- البرتقال.
>20- جنين القمح.
>21- الكرنب.
>22- الثوم.
>23- عصير الجزر يقوم بتنشيط وتنقية الكبد.
>24- البصل.
>25- البسلة.

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