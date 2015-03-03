إقامة مصنع للأعلاف بالبحيرة لإنتاج 100 ألف طن سنويًا باستثمارات صينية

أعلنت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، أنه تم الاتفاق مع أحد المستثمرين الصينيين، لإقامة مصنع للأعلاف بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 20 ألف متر بطاقة 100 ألف طن سنويا.

وأشارت إلى أن المشروع سيوفر من 300 إلى 400 فرصة عمل، وتم الاتفاق على أن تستوفى تلك العمالة المطلوبة من داخل مصر، وخاصة من مركز حوش عيسى والمناطق المجاورة بالمحافظة.

وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن المشروع وفقًا للدراسة الاقتصادية المقدمة سيحقق 20 مليون جنيه أرباحًا سنوية، سوف تساهم فى تدعيم الدخل القومى بما يعادل 8 ملايين جنيه ضرائب سنوية.

>جاء ذلك خلال لقائها مع المستثمر الصينى بحضور مدحت فؤاد– مدير إدارة الاستثمار والمهندسة سلوى رجب، مدير المنطقة الصناعية بحوش عيسى.

>