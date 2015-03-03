أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إقامة مصنع للأعلاف بالبحيرة لإنتاج 100 ألف طن سنويًا باستثمارات صينية

Google+ Print
إقامة مصنع للأعلاف بالبحيرة لإنتاج 100 ألف طن سنويًا باستثمارات صينية إقامة مصنع للأعلاف بالبحيرة لإنتاج 100 ألف طن سنويًا باستثمارات صينية
أعلنت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، أنه تم الاتفاق مع أحد المستثمرين الصينيين، لإقامة مصنع للأعلاف بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 20 ألف متر بطاقة 100 ألف طن سنويا.

وأشارت إلى أن المشروع سيوفر من 300 إلى 400 فرصة عمل، وتم الاتفاق على أن تستوفى تلك العمالة المطلوبة من داخل ، وخاصة من مركز حوش عيسى والمناطق المجاورة بالمحافظة.

وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن المشروع وفقًا للدراسة الاقتصادية المقدمة سيحقق 20 مليون جنيه أرباحًا سنوية، سوف تساهم فى تدعيم الدخل القومى بما يعادل 8 ملايين جنيه ضرائب سنوية.
>جاء ذلك خلال لقائها مع المستثمر الصينى بحضور مدحت فؤاد– مدير إدارة الاستثمار والمهندسة سلوى رجب، مدير المنطقة الصناعية بحوش عيسى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب