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أصحاب مخابز ببنى سويف يعلقون اعتصامهم بعد مكالمة هاتفية من المحافظ

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أصحاب مخابز ببنى سويف يعلقون اعتصامهم بعد مكالمة هاتفية من المحافظ أصحاب مخابز ببنى سويف يعلقون اعتصامهم بعد مكالمة هاتفية من المحافظ
وافق أصحاب المخابز البلدى ببنى سويف، على تعليق اعتصامهم داخل مقر الغرفة التجارية اعتراضًا على عدم صرف فارق الدعم حتى الآن.

وجاء ذلك بعد تلقى أصحاب المخابز مكالمة تليفونية من المحافظ المستشار محمد سليم، وعدهم فيها بعرض المشكلة على وزير خلال لقائهما مساء اليوم فى القاهرة.

وأعرب المحافظ لأصحاب المخابز عن رفضه لطريقة تعامل الغرفة التجارية ومديرية التموين مع أصحاب المخابز أثناء مناقشة مشكلاتهم، كما رفض توقيع أصحاب المخابز على شيكات بنكية لأذون صرف أجولة الدقيق واستبدالها بإقرارات استلام لحين صرف جميع مستحقاتهم المالية.

كان عدد من أصحاب المخابز فى مدينة بنى سويف و4 مراكز أخرى أعلنوا اعتصامهم بمقر الغرفة التجارية بحى "مقبل" بعد فشل لقائهم مع حسن عبدالرحمن، رئيس شعبة المخابز، للمطالبة بصرف فارق الدعم عن 10 أيام ماضية وقيمته ما بين 10 و30 ألف جنيه للمستحقين.

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مصر 365

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