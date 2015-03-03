تعرفى على طرق اختبار الحمل

الاختبار المنزلى للحمل

هناك العديد من العلامات التى تدل على حمل المرأة، وأهمها بالطبع انقطاع الدورة الشهرية، والذى يعد أول الأعراض، ولكن ما هى طرق اختبار الحمل والتأكد من حدوثه؟

يجيب عن السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا اختبار البول أو ما يعرف بالاختبار المنزلى للحمل، هو أسهل الطرق التى يمكن اتباعها للكشف عن وجود الحمل فى المنزل.

ويوضح عطية أن اختبار الحمل المنزلى، يتم بواسطة شريحة اختبار معينة -يمكن الحصول عليها من الصيدلية- والتى يمكنها الكشف عن نسبة هرمون الحمل فى البول، من خلال وضع قطرات منه فى المكان المخصص بالشريحة، بمجرد الاستيقاظ صباحا، حيث ترتفع نسبة تركيز الهرمون بالبول فى هذا التوقيت.

وتعد تلك الطريقة من أسهل الطرق المتبعة للكشف عن الحمل، ولكن لا يفضل الاعتماد عليها قبل مرور أسبوع إلى 10 أيام من تأخر الدورة الشهرية.

اختبار الدم للكشف عن الحمل

ويعد اختبار الحمل بواسطة فحص عينه الدم، الطريقة الأكثر دقة للكشف عن الحمل تبعا لما يوضح أبو النجا، مضيفا أن اختبار الدم وخاصة الاختبار الرقمى، يمكن الاستعانة به من اليوم الأول لتأخر الدورة الشهرية، ونتائجه أكثر دقة كما يمكن من خلالها تحديد عمر الحمل.

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