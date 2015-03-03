أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على طرق اختبار الحمل

Google+ Print
تعرفى على طرق اختبار الحمل تعرفى على طرق اختبار الحمل
هناك العديد من العلامات التى تدل على حمل المرأة، وأهمها بالطبع انقطاع الدورة الشهرية، والذى يعد أول الأعراض، ولكن ما هى طرق اختبار الحمل والتأكد من حدوثه؟

الاختبار المنزلى للحمل

يجيب عن السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا اختبار البول أو ما يعرف بالاختبار المنزلى للحمل، هو أسهل الطرق التى يمكن اتباعها للكشف عن وجود الحمل فى المنزل.

ويوضح عطية أن اختبار الحمل المنزلى، يتم بواسطة شريحة اختبار معينة -يمكن الحصول عليها من الصيدلية- والتى يمكنها الكشف عن نسبة هرمون الحمل فى البول، من خلال وضع قطرات منه فى المكان المخصص بالشريحة، بمجرد الاستيقاظ صباحا، حيث ترتفع نسبة تركيز الهرمون بالبول فى هذا التوقيت.

وتعد تلك الطريقة من أسهل الطرق المتبعة للكشف عن الحمل، ولكن لا يفضل الاعتماد عليها قبل مرور أسبوع إلى 10 أيام من تأخر الدورة الشهرية.

اختبار الدم للكشف عن الحمل

ويعد اختبار الحمل بواسطة فحص عينه الدم، الطريقة الأكثر دقة للكشف عن الحمل تبعا لما يوضح أبو النجا، مضيفا أن اختبار الدم وخاصة الاختبار الرقمى، يمكن الاستعانة به من اليوم الأول لتأخر الدورة الشهرية، ونتائجه أكثر دقة كما يمكن من خلالها تحديد عمر الحمل.

موضوعات متعلقة..

أهم النصائح والإرشادات الضرورية للحامل
>
>جراحات السمنة تقلل سكر الحمل وحجم "الجنين"
>
>قلبى على ولدى انفطر.. احلمى بالأمومة حتى لو مريضة بالقلب.. أمراض القلب التى لا تمنعك من الحمل.. ضيق الصمامات وثقوب الحاجز الأوذينى والبطينى.. واحذرى السلالم وزيادة الوزن والأملاح والأدوية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365