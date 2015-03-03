بالفيديو..دبلوماسى سعودى بعد إطلاق "القاعدة" سراحه: كل الشكر للملك سلمان

قدم القنصل السعودى عبد الله الخالدى، الذى خطفه تنظيم القاعدة فى اليمن، قبل نحو 3 أعوام من أمام منزله قبل ذهابه إلى عمله، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، فى أول ظهور لهم بعد أن أطلق خاطفوه سراحه.

وقال الخالدى فى أول ظهور له بعد إطلاق سراحة: "كل الشكر لكل صغير وكبير ومن سعى ودعا لإطلاق سراحى، وخاص الملك سلمان أطال الله فى عمره".

وكان الخالدى قنصل السعودية فى عدن قد خُطِفَ فى مارس 2012 ثم ظهر فى وقت لاحق فى تسجيلات فيديو بثها تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وهو يدعو السلطات السعودية إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الإفراج عنه.

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