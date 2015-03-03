أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالفيديو..دبلوماسى سعودى بعد إطلاق "القاعدة" سراحه: كل الشكر للملك سلمان

Google+ Print
بالفيديو..دبلوماسى سعودى بعد إطلاق "القاعدة" سراحه: كل الشكر للملك سلمان بالفيديو..دبلوماسى سعودى بعد إطلاق "القاعدة" سراحه: كل الشكر للملك سلمان
قدم القنصل السعودى عبد الله الخالدى، الذى خطفه تنظيم القاعدة فى اليمن، قبل نحو 3 أعوام من أمام منزله قبل ذهابه إلى عمله، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، فى أول ظهور لهم بعد أن أطلق خاطفوه سراحه.

وقال الخالدى فى أول ظهور له بعد إطلاق سراحة: "كل الشكر لكل صغير وكبير ومن سعى ودعا لإطلاق سراحى، وخاص الملك سلمان أطال الله فى عمره".

وكان الخالدى قنصل فى عدن قد خُطِفَ فى مارس 2012 ثم ظهر فى وقت لاحق فى تسجيلات بثها تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وهو يدعو السلطات السعودية إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الإفراج عنه.


>تحرير دبلوماسى سعودى باليمن وعودته للرياض بعد 3 سنوات اختطاف

شريط فيديو جديد لدبلوماسى سعودى مختطف فى اليمن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي

فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي

فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب

فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا