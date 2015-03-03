ضباط وجنود اللواء 19 مشاة يرفضون دخول قائد عينه الحوثيون

ذكر مصدر عسكرى فى محافظة مأرب شمال اليمن أن ضباط وجنود اللواء 19 مشاه قاموا بطرد العقيد مبارك قائد اللواء المعين مؤخرا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين .

وأوضح المصدر أن السقاف وصل اليوم الثلاثاء إلى قيادة اللواء ولن الضباط رفضوا دخوله .. مشيرا إلى أنه كان قد التقى منذ يومين بقائد المنطقة الثالثة العسكرية وطلب تنفيذ أمر النقل إلا أنه رفض وقال له أنه لا يتلقى أوامره من صنعاء.

وكانت محافظة مأرب والقوات العسكرية المرابطة بها والقبائل قد رفضت دخول الحوثيين إليها وحشدت قواها لقتالهم إذا حاولا دخول مأرب.

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