أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ضباط وجنود اللواء 19 مشاة يرفضون دخول قائد عينه الحوثيون

Google+ Print
ضباط وجنود اللواء 19 مشاة يرفضون دخول قائد عينه الحوثيون ضباط وجنود اللواء 19 مشاة يرفضون دخول قائد عينه الحوثيون
ذكر مصدر عسكرى فى محافظة مأرب شمال اليمن أن ضباط وجنود اللواء 19 مشاه قاموا بطرد العقيد مبارك قائد اللواء المعين مؤخرا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين .

وأوضح المصدر أن السقاف وصل اليوم الثلاثاء إلى قيادة اللواء ولن الضباط رفضوا دخوله .. مشيرا إلى أنه كان قد التقى منذ يومين بقائد المنطقة الثالثة العسكرية وطلب تنفيذ أمر النقل إلا أنه رفض وقال له أنه لا يتلقى أوامره من صنعاء.

وكانت محافظة مأرب والقوات العسكرية المرابطة بها والقبائل قد رفضت دخول الحوثيين إليها وحشدت قواها لقتالهم إذا حاولا دخول مأرب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365