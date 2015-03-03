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بدء أعمال رصف الطرق الداخلية بمركز بلاط بتكلفة إجمالية 2,9 مليون جنيه

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بدء أعمال رصف الطرق الداخلية بمركز بلاط بتكلفة إجمالية 2,9 مليون جنيه بدء أعمال رصف الطرق الداخلية بمركز بلاط بتكلفة إجمالية 2,9 مليون جنيه
قال المهندس صابر صقر رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن رئاسة المركز تباشر أعمال رصف الطرق الداخلية بالمركز والقرى التابعة له فى إطار تنفيذ خطة الطرق التى ينفذها فرع جهاز التعمير بالمحافظة؛ حيث تبدأ أعمال رصف طريق قرية البشندى بطول 1200 متر وطريق قرية علوان – قرية أولاد عبد الله بطول 800 متر وطريق بمدخل قرية البساطين بطول 800 متر بإجمالى طرق داخلية بطول 2300 متر، وذلك بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه من موازنة جهاز التعمير بالمحافظة.

وأضاف صقر أنه يجرى أيضا رصف وإعادة رفع كفاءة طريق مدينة بلاط داخل المدينة نفسها بطول 900 متر فى إطار إنجاز أعمال خطة التنمية المحلية الاستثمارية بإجمالى 617 ألف جنيه تم تخصيصها لرصف عدة طرق بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحى فى مدينة بلاط فى إطار تنفيذ أعمال رد الشىء لأصله على أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات خلال عدة أشهر.

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مصر 365