محافظ الدقهلية يستقبل السفير الهندى بالقاهرة "مافديب سورى"

استقبل حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، "مافديب سورى" سفير الهند بالقاهرة، وراكيش كورا المستشار الثقافى، وسوبو راميش المستشار التجارى بالسفارة الهندية، خلال زيارته لمدينة المنصورة، حيث زار الوفد معرض لوحات معالم الهند وبعض المشغولات الشعبية الهندية والمجلات الترويجية للهند، وكذلك معرض كتب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك لوحات رسوم الاطفال التى شاركت فى مسابقة الرسم "لمحة من الهند".

ثم تم عزف السلام الوطنى المصرى و السلام الوطنى الهندى ثم عرض فيلم تسجيلى عن الهند بعنوان "روح الهند"، تبعه كلمة ترحيبية من الدكتور محمد رضا الشينى رحب فيها بالحضور و تحدث عن عظمة الحضارة الهندية و القديمة و المعاصرة و عمق العلاقات الازلية بين مصر والهند والسينما الهندية ومدى انتشارها فى مصر .

كما استقبلت الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة السفير الهندى والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين السفارة والجامعة، بحضور الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتح السفير معرضا للصور يعرض الحضارة الهندية والتعاون بين الهند ومصر .

>وعرضت الدكتورة ماجدة نصر خلال اللقاء ملخصا عن عدد الكليات داخل الجامعة وعدد الطلاب، كما أشارت إلى ترتيب الجامعة بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية، وعبرت عن أملها للتعاون بين الجامعة والسفارة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير المناهج، وإنشاء وحدة التعليم الالكترونى عن بعد لطلبة الماجستير والدكتوراه.

وعرض السفير الهندى أساليب التعاون والشراكة بين السفارة والجامعة من خلال مركز للتعليم الالكترونى بجامعة الإسكندرية الذى يخدم الجامعات المصرية فى مجال التعليم الالكترونى .

وعلى هامش الزيارة، تم عقد لقاء بقاعة المؤتمرات مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، أكد خلاله السفير على أن هناك تحديات تواجه مصر والهند، منها الفقر والبطالة، تتطلب التعاون بين الدولتين لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن الهند والصين وأمريكا من أكبر الكيانات الاقتصادية فى العالم، وتعتمد الهند على العقول فى مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تعود عليها بما يعادل 115 مليار دولار سنويا، كما تستخدم الهند الأقمار الصناعية التى تساعد على تقديم خدمات التعليم عن بعد والعلاج عن بعد وكذلك المعلومات للمزارعين، وكذلك إجراء الإنتخابات عن طريق التصويت الإلكترونى .