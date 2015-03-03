رئيس مدينة طما: لجنة لمعاينة مكان هبوط شارع الثورة وتحديد أسبابه

أكد حسام محمدين، رئيس مدينة طما شمال محافظة سوهاج، أن مجلس المدينة اتخذ كل التدابير اللازمة بمنطقة الهبوط الأرضى بشارع الثورة دائرة مركز شرطة طما وأغلق الشارع ومنع حركة السير فيه وتم إحاطة مكان الهبوط بالأخشاب.

وأوضح حسام أن المعاينة الأولية لمنطقة الهبوط كشفت عن أن الحفرة قطرها حوالى متر ونصف المتر بينما يتراوح عمقها ما بين 3 إلى 4 متر تقريبًا وبجوار الهبوض توجد بالوعة للصرف الصحى.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه قرر سرعة تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمجلس ومدينة طما بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على سبب الهبوط الأرضى وسرعة معالجته وإعادة الحياة للشارع والمنطقة مرة أخرى وتم التنسيق مع مركز شرطة طما لتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمتابعة الحالة بمنطقة الهبوط.

يذكر أن شارع الثورة بمركز ومدينة طما شهد منذ قليل حدوث هبوط أرضى بالشارع دون حدوث خسائر بشرية بين المارة أو قاطنى المنطقة.