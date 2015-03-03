تعرف على أسباب الأنيميا ونقص الحديد بالجسم وطرق علاجها

أهمية الحديد

أسباب نقص الحديد بالجسم

نصائح لتعويض عنصر الحديد

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دراسة فرنسية: نقص الحديد أحد أسباب سقوط الشعر لدى المرأة

أرسلت قارئة تسأل: ما أهمية الحديد لجسم الإنسان وما أسباب الأنيميا ونقص الحديد من الجسم؟>أجابت الدكتورة هنادى شيحة، أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، موضحة أن عنصر الحديد أحد أهم العناصر الضرورية للجسم، خاصة المرأة، نظرا لأنها تفقد كمية منه خلال الدورة الشهرية، وتزداد احتياجها له أثناء فترة الحمل والولادة.>وأشارت د.هنادى قائلة "نقص الحديد بالجسم له العديد من الأسباب أهمها اتباع أنظمة غذائية خاطئة وغير صحية - التى ينتج عنها فقد الجسم لعناصر الفيتامينات الأساسية والضرورية وأهمها الحديد - تؤدى إلى الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، بالتالى حدوث بعض الاضطرابات بالجسم"، وسوء التغذية والغذاء غير المتوازن، وكذلك النزيف أثناء الدورة الشهرية للمرأة.>لذلك تقدم د.هنادى بعض النصائح التى يجب اتباعها لتفادى فقدان عنصر الحديد بالجسم والتى منها:>1- يجب الحصول على قدر من الأغذية الغنية بالحديد بنسبة حوالى 18 جراما يوميا، والذى تتضاعف أثناء فترة الحمل إلى 27 جراما يوميا.>2- يجب أن يحصل الرجل على نسبة حوالى 8 جرامات يوميا من الحديد عند بلوغه.>3- الأطعمة الغنية بالحديد "اللحوم والبنجر والعسل الأسود والبيض والبلح والخضراوات الورقية السبانخ البقدونس والباذنجان".