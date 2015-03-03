ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 8 كيلو بانجو وأسلحة نارية وبيضاء بأسوان

ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم الثلاثاء القبض على أربع عاطلين، تم ضبطهم متلبسين بحيازة أقراص مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء و8 كيلو من مخدر البانجو، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارٍ العرض على النيابة.

وكانت تمكنت حملة أمنية تحت إشراف العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى والعميد خالد الشاذلى رئيس المباحث الجنائية تنسيقا مع فرع الأمن العام من ضبط المتهم (محمد.ح ) 23 سنة وبحيازته فرد خرطوش و(6) طلقات من نفس العيار، والمتهم (عادل.ه) 31 سنة وبحيازته (8) كجم من مخدر البانجو.

كما تم ضبط المتهم (أحمد.ص) 18 سنة وبحيازته (400) جرام من مخدر البانجو و(370) قرص مخدر الأبتريل وخنجر والمتهم (صابر.م) 30 سنة وبحيازته (50) جرامًا من مادة الأفيون المخدرة.