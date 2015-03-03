أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول على انتظام الإنتاج المحلى من البوتاجاز من معامل التكرير وحقول الانتاج بالإضافة إلى انتظام برامج استيراد البوتاجاز

Google+ Print
أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول على انتظام الإنتاج المحلى من البوتاجاز من معامل التكرير وحقول الانتاج بالإضافة إلى انتظام برامج استيراد البوتاجاز أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول على انتظام الإنتاج المحلى من البوتاجاز من معامل التكرير وحقول الانتاج بالإضافة إلى انتظام برامج استيراد البوتاجاز
تمكن ضباط مباحث الجيزة من القبض على عاطل بمنطقة المنيب، وكشفت التحريات أن المتهم كان يستعد للقاء أحد تجار السلاح بالصعيد لبيعه فردى خرطوش وعددا من الذخيرة، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وتم الكشف عن نشاط المتهم بورود معلومات لضباط مباحث قسم الجيزة بإشراف المقدم علاء فتحى رئيس مباحث القسم تفيد باتجار "عبد الحميد.ع.ع" 33 سنة عاطل بالأسلحة النارية، وأنه يستعد لبيع فردى خرطوش لأحد تجار السلاح بمحافظة بصعيد .

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اتفق مع التاجر على لقائه بموقف سيارات الوجه القبلى الكائن بمنطقة المنيب، ومن خلال إعداد الاكمنة له تمكن الرائدان طارق مدحت وهيثم خلف معاونى مباحث قسم الجيزة من القبض على المتهم وبحوزته فردا خرطوش و20 طلقة، واعترف المتهم أنه كان يستعد لبيع المضبوطات لأحد عملائه، فأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب