أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول على انتظام الإنتاج المحلى من البوتاجاز من معامل التكرير وحقول الانتاج بالإضافة إلى انتظام برامج استيراد البوتاجاز

تمكن ضباط مباحث الجيزة من القبض على عاطل بمنطقة المنيب، وكشفت التحريات أن المتهم كان يستعد للقاء أحد تجار السلاح بالصعيد لبيعه فردى خرطوش وعددا من الذخيرة، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وتم الكشف عن نشاط المتهم بورود معلومات لضباط مباحث قسم الجيزة بإشراف المقدم علاء فتحى رئيس مباحث القسم تفيد باتجار "عبد الحميد.ع.ع" 33 سنة عاطل بالأسلحة النارية، وأنه يستعد لبيع فردى خرطوش لأحد تجار السلاح بمحافظة بصعيد مصر.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اتفق مع التاجر على لقائه بموقف سيارات الوجه القبلى الكائن بمنطقة المنيب، ومن خلال إعداد الاكمنة له تمكن الرائدان طارق مدحت وهيثم خلف معاونى مباحث قسم الجيزة من القبض على المتهم وبحوزته فردا خرطوش و20 طلقة، واعترف المتهم أنه كان يستعد لبيع المضبوطات لأحد عملائه، فأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.