وكيل الزراعة بسوهاج: انتهاء تطهير الترع لمشروع تطوير الرى الحقلى

قال المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن اللجنة التنسيقية العليا لمشروع تطوير الرى الحقلى بالأراضى القديمة اجتمعت اليوم بمقر المديرية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد سمير أبو سليمان رئيس وحدة تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة ووكيل وزارة الرى ورئيس شركة توزيع الكهرباء بسوهاج وعدد من مهندسى الرى والكهرباء المشاركين فى تنفيذ المشروع بالقرى التى تم اختيارها بمراكز المحافظة ومقاولى المشروع.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريحاتٍ له أنه تم استعراض المراحل المختلفة للمشروع وما انتهى إليه العمل حتى الآن، كما تمت مناقشة المشكلات التى تعوق التنفيذ فى بعض الأماكن واتخاذ القرارات المناسبة لحلها بالاشتراك بين القطاعات المختلفة للمشروع من زراعة ورى وكهرباء.

كما تم الحصول على 81 موافقة بتنفيذ المشروع وتم الانتهاء من أعمال التطهير للترع المقام عليها المشروع وكذلك الانتهاء من أعمال تطوير البوابات والكبارى الخاصة بهذه الترع.

وأشار إلى أن المساحة المقرر تنفيذ المشروع بها هى 5710 أفدنة وتم تنظيم 65 ندوة إرشادية للتوعية والتعريف بأهمية المشروع ودوره فى رفع كفاءة استخدام مياه الرى وكذلك زيادة الثقافة التسويقية للأفراد والجماعات بالإضافة إلى رفع كفاءة وخبرات ومهارات المرأة الريفية، كما تم أيضًا عقد 11 دورة تدريبية للعاملين بالإرشاد الزراعى والقادة الريفيين والرائدات الريفيات وذلك بغرض تأهيلهم للالتحاق بالمشروع وتم إنشاء 27 رابطة لإدارة المياه، و8 روابط تسويقية و10 روابط خاصة بتنمية المرأة الريفية.