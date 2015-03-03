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تظاهر طلاب دبلومة التربية بجامعة دمنهور احتجاجا على زيادة المصروفات

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تظاهر طلاب دبلومة التربية بجامعة دمنهور احتجاجا على زيادة المصروفات تظاهر طلاب دبلومة التربية بجامعة دمنهور احتجاجا على زيادة المصروفات
تظاهر قبل قليل المئات من طلاب الدبلوم العام فى التربية بكلية التربية جامعة دمنهور، احتجاجا على قيام إدارة الجامعة بزيادة الرسوم المقررة بشكل مفاجئ لتصل إلى 1070 جنيهاً بدلا من 680 جنيها للفصل الدراسى الواحد.

ورددوا الهتافات المطالبة بإقالة عميد الكلية، وأكد المحتجون على معاناتهم الشديدة من ارتفاع المصروفات التى تمثل عبئا عليهم، خاصة أن الدبلومة أصبحت أمرا إجباريا للتقدم لأى وظيفة أو للترقى لكادر التربية والتعليم، كما هدد المئات من الطلاب بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام لحين الإستجابة لمطالبهم وتخفيض المصروفات .

وكان قد تقدم قرابة 1500 طالب بشكوى لرئيس الجامعة، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، وذلك من أجل رفعها لوزير التعليم العالى، للمطالبة بإلغاء هذه الزيادة.

فيما قام الطلاب بالتوقيع على مذكرة بمطالبهم لتقديمها إلى الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور، مشددين على مواصلة احتجاجاتهم ومقاطعتهم للدراسة حتى يتم تخفيض المصروفات.
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