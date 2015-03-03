أخصائية أمراض جلدية تقدم أبرز النصائح للعناية ببشرة الأطفال

العناية ببشرة الأطفال سبب فى الحفاظ عليها ناعمة ونضرة، وتجنبهم الإصابة بأمراض جلدية خطيرة.

الدكتورة دعاء على، أخصائية الأمراض الجلدية، توضح أن العناية ببشرة الطفل واجب على كل أم، ليشب مهتمًا ببشرته وبنظافتها، وبالوقاية من الأمراض الجلدية، ولفتت إلى أن الكثير من الأمراض الجلدية يصاب بها الأطفال نتيجة إهمال الاعتناء ببشرتهم وتنظيفها على نحو سليم.

أهمية العناية ببشرة الأطفال

>وتابعت قائلة: "على الأم أن تهتم بإزالة طبقات الأتربة والغبار من على وجه الطفل ويديه فور وصوله من المدرسة أو النادى على سبيل المثال، فتعرضه للغبار والأتربة يعرض بشرته للتلف وللإصابة بالأمراض الجلدية، مثل التينيا، والأكزيما والصدفية، أو الحساسية الجلدية، والحكة والالتهاب والتقرحات".

طرق العناية ببشرة الأطفال

>وينظف وجه الطفل ويداه بالغسيل بالمطهر المضاد للجراثيم واللطيف على البشرة، بمناديل مبللة قاتلة للجراثيم والبكتيريا جيدًا، مع الحرص على احتوائها على نسبة عالية من الدهنيات والزيوت الطبيعية.

وليلاً ينصح بدهان مرطب لبشرة الطفل، ككريم مرطب وحساس للأطفال، أو زيوت الأطفال الناعمة، وبعد تجفيف مناطق الجسم المختلفة من الماء، توضع الزيوت كزيت اللوز الطبيعى المخفف، والزيوت المنعمة على الجسم والوجه والبشرة، للحماية من الأمراض الجلدية.

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