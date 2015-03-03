الدورتان السياسيتان السنويتان فى الصين تطلقان العنان للقوة الدافعة لنمو الاقتصاد العالمى

من المقرر أن تركز الدورتان السياسيتان السنويتان القادمتان فى الصين مرة أخرى على السياسات الاقتصادية، الأمر الذى من المتوقع أن يضخ نشاطا جديدا وحيوية فى العملاق الاقتصادى ويطلق العنان للقوة الدافعة لنمو الاقتصاد العالمى، بحسب ما ذكرته وكالة شينخوا.

ومن المتوقع أن تشهد دورة المشرعين بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، ودورة المستشارين السياسيين باللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، سلسلة من خطط الإصلاح تشمل إصلاح تمويل الحكومات المحلية والضرائب والتسعير والمشروعات المملوكة للدولة ونظام تسجيل المساكن.

وباعتبارهما أول " دورتين" سنويتين للمجلس الوطنى والمؤتمر الاستشارى تعقدان بعد تباطؤ نمو الصين إلى الوضع "الطبيعى الجديد"، من المتوقع أن تكشف الاجتماعات القادمة عن علامات مهمة لخريطة طريق جديدة للتنمية والإصلاح فى الأعوام المقبلة.

أما عن أبرز 10 تطلعات لاجتماع "الدورتين" لعام 2015، فتقول صحيفة الشعب اليومية أونلاين إن اجتماع "الدورتين" لعام 2015 يعقد بعد أيام قليلة، حيث ستسلط أضواء مختلف الأوساط الاجتماعية من جديد على أهم برامج الحزب والدولة فى تطوير الإصلاح. فما هى النقاط البارزة التى ستطرح فى اجتماع "الدورتين"؟ وكيف يمكن النظر إليها؟ فى هذا السياق، قامت صحيفة الشعب اليومية 10 نقاط هامة فى اجتماع الدورتين للعام الحالى.

ماهى إجراءات الإصلاح التى ستتخذ فى العام الرئيسى للإصلاح؟

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هل سيتم تخفيض نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى؟

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>إذا اعتبرنا عام 2014، كعام افتتاحى لتعميق الإصلاح بشكل شامل، فإن عام 2015 هو العام الرئيسى لتعميق الإصلاح بشكل شامل. فكم أحرزنا من خطوة على مسار الإصلاح الطويل؟ وكيف كانت البداية؟ وماهى الإجراءات الرئيسية التى ستتخذ فى العام الرئيسى؟ وكيف ستكون قائمة الإصلاح؟ كل هذه الأسئلة وغيرها، تجعلنا نتطلع كثيرا إلى الإصلاح خلال العام الحالى.>قرر بنك الشعب الصينى مؤخرا، تخفيض نسبة الاحتياطى فى الأجهزة المصرفية بـ0.5 نقطة مئوية على الأرصدة باليوان الصينى، بدءا من 5 فبراير الجارى. كما قرر بنك الشعب الصينى قبل 3 أشهر، تخفيض سعر الفائدة على الاقتراض والادخار باليوان الصينى بدءا من 22 نوفمبر 2014. وقد جذبت عملية تخفيض "سعر الفائدة" و"مستوى الاحتياطى" جدلا ساخنا داخل مختلف الأوساط الاجتماعية الصينية حول الاقتصاد الصينى.

منذ شهر مايو من العام الماضي، أصبح خبراء الإقتصاد غالبا مايذكرون مفهوم"الوضع الطبيعى الجديد"، عند حديثهم عن الاقتصاد الصيني، وهذا لايعنى تعديل سرعة النمو الإقتصادى فحسب، بل يعنى كذلك تطلعات حول جودة التنمية الإقتصادية. إذن، ماهى السياسات التى ستجسد "الوضع الطبيعى الجديد" خلال سنة 2015؟ وهل سيتم تخفيض سرعة نمو الناتج المحلى الإجمالي،خاصة بعد تخفيض سعر الفائدة ومستوى الإحتياطي؟ كل هذه الأسئلة ستكون نقاط تركز الأضواء خلال إجتماع "الدورتين".

كيف يمكن إيقاظ "رؤوس الأموال النائمة" فى الأرياف؟

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التنسيق بين المناطق

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>أصدرت اللجنة المركزية وثيقتها الأولى لعام 2015، حيث واصلت للعام الثانى عشر على التتالى الإهتمام بـ"العوامل الزراعية الثلاث"(الأرياف، الزراعة والمزارعين). وجاء فى الوثيقة، بأن الإجراءات الإصلاحية ستعتمد وسائل السوق فى تحفيز الأراضى رؤوس الأموال وغيرها من عوامل الإنتاج والأصول فى الأرياف. ومن ثم إيقاض رؤوس الأموال النائمة.>فى ذات الوقت، أشارت الوثيقة إلى ضرورة تسريع إستكمال المنظومة القانونية للأرياف، وتعزيز بناء حكم القانون فى المدن والأرياف، وإستعمال الأساليب والطرق القانونية بشكل صحيح لإتمام "أعمال العوامل الزراعية الثلاث" على أحسن وجه.>سواء بالنسبة للإصلاح أوحكم القانون، نعتقد بأن المخططات وطرق التفكير الجديدة ستكون مواضيع ساخنة خلال إجتماع الدورتين للعام الحالي.>قامت اللجنة المركزية للأعمال الإقتصادية مؤخرا، بوضع خارطة طريق لتنمية المناطق الإقتصادية فى عام 2015، حيث ستركز على إستراتيجية"الحزام والطريق"، وتطوير التنسيق بين بكين،تيانجين وخهبي، وبناء المنطقة الإقتصادية على نهر اليانغتسي.

من الواضح أن خطة "تطوير التنسيق بين المناطق" قد أصبحت نقطة إهتمام مختلف الأوساط الإجتماعية، فماهى فرص التنمية التى يمكن أن تجلبها للدولة ولمختلف الأحزمة الإقتصادية؟ من المؤكد أن هذه النقاط ستكون مواضيع ساخنة خلال إجتماع الدورتين.

محاربة الفساد من خلال النظام

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العدالة النزيهة

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كيف سيتم تنقيح قانون التشريع

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إصلاح نظام الإقامة

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كيف يمكن تطهير "التلوث الروحي"؟

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حماية البيئة والمحيط

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>إنطلقت سياسة"الإنضباط الصارم داخل الحزب الشيوعى الصينى " فكيف سيتم تأسيس نظافة وطهارة الحزب، وكيف سيتم تعميق الحرب على الفساد، هل هناك "نمور كبيرة" أخرى ستسقط، وكيف يمكن الإعتماد على النظام فى محاربة الفساد، والتوصل إلى آلية تجعل المسؤول لا يفكر ولا يستطيع ولا يجرؤ على الفساد، وكيف يمكن تأسيس أسلوب عمل دائم وناجع؟ كل هذه النقاط وغيرها ستكون محط أنظار الناس خلال إجتماع الدورتين للعام الحالي.>بعد أن قرر الإجتماع العام الثالث للمؤتمر الثامن عشر "بناء حكم القانون للصين"، ناقش الإجتماع العام الرابع مسألة "تعزيز حكم القانون بشكل شامل"، ووضع مخططا علميا نظاميا متكاملا للتشريع العلمى والتنفيذ الصارم للقانون والعدالة النزيهة وتطبيق القانون على جميع أفراد الشعب. فماهى الإجراءات الأخرى التى سيتم إتخاذها لتعزيز حكم القانون للدولة؟ لمعرفة ذلك، لابد من قراءة التقرير الذى سيصدر عن الدورتين.>قانون التشريع، هو قانون أساسى يتعلق بالمنظومة التشريعية وبأعمال تنظيم التشريعات. ووفقا للمخطط، سيتم الإستماع والمصادقة على مشروع القانون التشريعى المنقح من قبل نواب الشعب خلال الإجتماع الثالث للخمسية الثانية عشر. قبل ذلك، تمت مراجعة قانون التشريع مرتين، وهناك الكثير من التنقيحات فى حاجة إلى إعادة التفكير.>إصلاح نظام الإقامة يعد أحد "العضام الصلبة"، وبالنسبة للمدن الكبرى، فإن هذا الإجراء يعد أكثر صعوبة. ويعلق الكثير من مستخدمى الإنترنت آمالا كبيرة على الإجتماع القادم للدورتين، للخروج بأخبار سارة، تدعم عدالة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع.>مع التطور السريع للإنترنت، تزايد مظاهر العنف على الإنترنت، والشائعات المغرضة، والمحتويات المبتذلة المتعلقة بالجنس، مايلوث سمع وبصر المواطنين ويؤثر سلبا على تفكيرهم. لذا أصبحت كيفية تطهير"التلوث الروحي" موضوعا يجلب إهتمام جميع الناس.>فى كل إجتماع سنوى للدورتين، دائما ماتكون قضايا حماية المحيط ومعالجة الضباب الدخانى وغيرها من القضايا المتعلقة من بين النقاط الساخنة المطروحة. فكيف يمكن تغيير نمط التنمية الإقتصادية والتعهد بمختلف المسؤوليات لحماية البيئة، وهذه تعد قضية لطالما شغلت جميع الناس.