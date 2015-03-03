غداً بدء المؤتمر الاقتصادى الأول لجامعة أسوان بحضور عصام شرف

تنطلق غداً الأربعاء، فاعليات المؤتمر الاقتصادى العلمى الأول، الذى تنظمه جامعة أسوان، متمثلة فى كلية التجارة، تحت رعاية اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، حول "رؤية استراتيجية قومية لهندسة وبناء الاقتصاد المصرى".

يحضر المؤتمر الذى يُعقد بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان، الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء منصور الهلباوى، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى السابق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس أكاديمية النقل البحرى، والدكتور إسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولين العرب، والمهندس سامى أرميا رئيس جمعيات نادى الشبان المسيحية.

وصرح الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، بأن المؤتمر يأتى فى إطار تطبيق نظرية الجغرافيا السياسية، والمشاركة الجادة للمحافظات النائية، لبحث مشكلات المواطن، لافتاً إلى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى سيعقد فى مارس فى شرم الشيخ، بجنوب سيناء.

وأكد الدكتور علاء رزق، نائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيتضمن 8 جلسات الجلسة، الأولى استراتيجية حقيقية لصناعة السياحة فى مصر، برئاسة محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، والمهندس سامى أرميا رئيس جمعيات نادى الشبان المسيحية، والثانية بعنوان "استراتيجية النقل فى مصر وركائز التنمية" برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء منصور الهلباوى، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى السابق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس أكاديمية النقل البحرى، والدكتور إسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولين العرب.