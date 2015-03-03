"التخصصى للتنمية الاقتصادية": عرض تصورات مشروعات اللجنة على الرئيس قبل المؤتمر

كشفت الدكتور عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، ومستشار وزير الصناعة، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستقدم تصور خلال أيام قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، للمشروعات التى ستقوم اللجنة بإعدادها والتى ستخدم التنمية الأقتصادية وستساهم بحل كثير من المشاكل بصورة سريعة.

وأوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف" أن اللجنة عقدت اول أجتماع لها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ، قامت بطرح روؤيتها الخاصة والت ىستخدم التنمية الاقتصادية بشكل عريض.

واكدت ان الرئيس السيسى أعطى للجنة مساحة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالتنمية الاقتصادية ، والتى ترطز على العادلة الاجتماعية ومحركات التنمية الاقتصادية والتى بدورها تحل العديد من المشاكل بشكل سريع .

>وأوضحت أن من المحركات الاقتصادية الاصلاح الإدارى والمؤسسى، والتى اعطى الرئيس لها اولوية لدورها فى تحقيق العائد الاقتصادى المطلوب.

وأشارت إلى أن اللجنة قامت بطرح العديد من المقترحات لبعض من المشروعات الاقتصادية والتى تحقق عائد اقتصادى بصورة سريعة ومن أهمها المشروعات التى تخدم الشباب والعدالة الاجتماعية وكيفية التغلب على مشكلة القمامة والتوظيف للشباب .

وأضافت أن اللجنة تم عرض مبادرة انطلق وذلك لتشغيل الشباب وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى ستكون من خلال فريق من الشباب الذى تم تدريبه للتحدث إلى أصحاب المشروعات لتقديم الخدمات التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة، وسيتم من خلال هذه المبادرة تشجيع أصحاب القطاع غير الرسمى لهذه المبادرة مع تقديم حزم تمويلية لتوفيق أوضاعهم.