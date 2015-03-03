أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"التخصصى للتنمية الاقتصادية": عرض تصورات مشروعات اللجنة على الرئيس قبل المؤتمر

Google+ Print
"التخصصى للتنمية الاقتصادية": عرض تصورات مشروعات اللجنة على الرئيس قبل المؤتمر "التخصصى للتنمية الاقتصادية": عرض تصورات مشروعات اللجنة على الرئيس قبل المؤتمر
كشفت الدكتور عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، ومستشار وزير الصناعة، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستقدم تصور خلال أيام قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، للمشروعات التى ستقوم اللجنة بإعدادها والتى ستخدم التنمية الأقتصادية وستساهم بحل كثير من المشاكل بصورة سريعة.

وأوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف" أن اللجنة عقدت اول أجتماع لها مع الرئيس عبد الفتاح صباح اليوم ، قامت بطرح روؤيتها الخاصة والت ىستخدم التنمية الاقتصادية بشكل عريض.

واكدت ان الرئيس السيسى أعطى للجنة مساحة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالتنمية الاقتصادية ، والتى ترطز على العادلة الاجتماعية ومحركات التنمية الاقتصادية والتى بدورها تحل العديد من المشاكل بشكل سريع .
>وأوضحت أن من المحركات الاقتصادية الاصلاح الإدارى والمؤسسى، والتى اعطى الرئيس لها اولوية لدورها فى تحقيق العائد الاقتصادى المطلوب.

وأشارت إلى أن اللجنة قامت بطرح العديد من المقترحات لبعض من المشروعات الاقتصادية والتى تحقق عائد اقتصادى بصورة سريعة ومن أهمها المشروعات التى تخدم الشباب والعدالة الاجتماعية وكيفية التغلب على مشكلة القمامة والتوظيف للشباب .

وأضافت أن اللجنة تم عرض مبادرة انطلق وذلك لتشغيل الشباب وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى ستكون من خلال فريق من الشباب الذى تم تدريبه للتحدث إلى أصحاب المشروعات لتقديم الخدمات التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة، وسيتم من خلال هذه المبادرة تشجيع أصحاب القطاع غير الرسمى لهذه المبادرة مع تقديم حزم تمويلية لتوفيق أوضاعهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب

فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور