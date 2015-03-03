موجز الاقتصاد.. "المركزى": ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ15.456 مليار دولار

شهد اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها انطلقت فعاليات اليوم الثانى من أعمال الدورة السنوية الحادية عشرة من المؤتمر الاستثمارى ‹‹EFG Hermes One-on-One›› بمشاركة أكثر من 450 مستثمرا من 200 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليونات دولار أمريكى وممثلى الإدارة التنفيذية فى 107 شركات مدرجة تغطى قطاعات اقتصادية متنوعة فى 14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كشف كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تبدأ المجموعة مزاولة نشاطات التأجير التمويلى، اعتبارا من أواخر إبريل المقبل، بعد انتهاء كل التراخيص الخاصة.

ونفى وائل زيادة رئيس قسم المجموعة المالية هيرميس، ما يتردد حول وجود نقص فى السيولة بالسوق المصرى، موضحا أن السوق به سيولة عالية جدا، بدليل الحجم الضخم للودائع فى البنوك، إلا أن هذه السيولة لا تجد الفرص المناسبة للظهور ودخول السوق، وأصحابها ينتظرون الفرص الاستثمارية المناسبة لهم.

كما شهد معرض برشلونة الدولى للاتصالات، MWC 2015، لليوم الثانى زخما تقنيا حيث شهد تجربة الجيل الخامس للاتصالات، وطرح عدد من الأجهزة الذكية، بجانب هاتفين جديدين، حيث طرحت سانديسك بطاقة ذاكرة سعة 200 جيجابايت، فيما أطلقت لينوفو الأمريكية، هاتفا مزودا بعارض ضوئى "بروجيكتور"، Vibe Shot الذى يحمل وظائف الهاتف وتصميم الكاميرا. وكشفت سونى عن الحاسب اللوحى الجديد Xperia Z4 Tablet، بسمك 6.1 وشاشة بمقاس 10 بوصة، ويعمل بمعالج ثمانى النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 810 مع 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و32 جيجابايت ذاكرة تخزينية يمكن زيادتها عبر الذاكرة الخارجية، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل وأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

وعلى هامش لقائه بـأجاى بانجا الرئيس التنفيذى لشركة ماستر كارد العالمية بالمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تبنى سياسات الدمج المالى يعزز الجهود المبذولة من أجل تمكين المواطنين من أدوات الدفع الإلكترونى والتى أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات مع شركة ماستر كارد العالمية فى فبراير الماضى لدعم منظومة المعاملات الإلكترونية الحديثة.

وأكد المهندس أمل العليمى، رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، أن أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لم تطرأ عليها أى زيادات منذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى الأول من مايو 2014 الذى حدد شرائح الاستهلاك الأولى حتى 25 مترا مكعبا بسعر 40 قرشاً لكل متر، والثانية ما يزيد عن 25 وحتى 50 مترا بسعر 100 قرش لكل متر والشريحة الثالثة ما يزيد على 50 مترا مكعب بسعر 150 قرشاً لكل متر، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً أى توجه لزيادة أسعار الغاز للمنازل.

وحذر أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أى شركة من التعامل بيعا أو شراء فى السوق المصرى بأى عملة بخلاف الجنيه المصرى طبقا للمادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبالقانون رقم 93 لسنة 2005.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن المملكة أكبر مستثمر عربى وعالمى فى مصر، بما يراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار، فيما المسجل منها فى هيئة الاستثمار المصرية قد يكون فى حدود 5.5 مليار دولار، لكنها لا تشمل استثمارات من خلال بنك التمويل المصرى السعودى، أو المسجلة فى هيئة الرقابة المالية تحت قانون 95 لسنة 92، أو المسجلة فى قطاع البترول.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم ، بقيمة 3 جنيهات للجرام ليسجل سعره لعيار 21 قيمة 262 جنيها، وذلك نتيجة تراجع الأسعار العالمية للذهب ليسجل 1210 دولارا للأوقية.

وأكدت شركة القلعة، إحدى شركات الاستثمار والمدرجة فى البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بتكليف بنك الاستثمار العالمى "رينسانس كابيتال" بدراسة البدائل المتاحة للحصول على تمويل دولى، وأضافت الشركة، فى بيان إلى البورصة المصرية، أن تلك البدائل "قد تتضمن إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وذلك فى إطار سعيها إلى إعادة هيكلة التزاماتها المالية".

وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إن الشركة ستسعى جاهدة خلال الفترة القادمة للسير فى خطوات تطوير وتحديث الشركة العربية لمنتجات الألبان والعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها ورفع حصتها السوقية، مشيرا إلى أن الشركة تعكف على دراسة خطة وبرنامج التطوير خلال الفترة الحالية.

وقال البنك المركزى اليوم، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفع إلى 15.456 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، مقارنة بـ15.429 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى بارتفاع قدره 27 مليون دولار.

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