ندوات الأسبوع البيئى بجامعة قناة السويس تبحث "استراتيجيات التسويق"

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس اليوم ندوة عن الاستراتيجيات التسويقية فى أوقات الأزمات السياحية وربطها فى مجال العمل.

جاء ذلك فى إطار فعاليات الاسبوع البيئى بجامعة قناة السويس، والذى بدأ من اول مارس ويستمر حتى الخميس القادم، ويقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف عام الدكتورة مفيدة الوشاحى عميد كلية السياحة والفنادق.

وقامت الدكتورة غادة عبدالله وكيل كلية السياحة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعريف بالندوة، وقالت انه تم اختيار موضوع الندوة ليتماشى مع سوق العمل واحتياجاته وكيفية إدارة الأزمات وذلك لأهمية السياحة كمصدر من مصادر الدخل القومى وانعاشه.

وأضافت وكيل كلية السياحة، أن الندوة تشمل محاضرتين الأولى يقدمها الدكتور أحمد سالم مدير شركة ايبكو للمشروعات البيئية والهندسية المحدودة بعنوان ادارة الازمات فى قطاع السياحة ودور التسويق فى ادارة الازمات.

وحاضر فيها الدكتور محمود معوض دكتوراه الفلسفة فى الدراسات السياحية ومفتش بقطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة فى الجزء الثانى من الندوة ودارت حول جودة الخدمات الالكترونية واستخدام الوسائل التكنولوجية فى ادارة الازمات.