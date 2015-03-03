بالصور.. استئصال ورم كبير من رحم فتاة بكفر الشيخ يزن 7 كيلو ونصف

تمكن الدكتور عادل شاهين استشارى الجراحة والمناظير بمستشفى العبور للتأمين الصحى باستئصال ورم كبير من رحم فتاة يزن 7 كيلو ونصف، وذلك بعيادته الخارجية.

وأكد الدكتور عادل شاهين أن الفتاة "هالة.م.ن" 22 سنة من إحدى قرى مركز كفر الشيخ مخطوبة، وتشعر بآلام فى البطن والجزء الأسفل، ولم يتم اكتشاف سبب الآلام ومن خلال إجراء أشعة تليفزيونية لم يتم تحديد الورم، نظرًا لكبر حجمه.

وتابع "شاهين" فى تصريحاتٍ له: "اضطررنا لإجراء أشعة بالرنين المغناطيسى أظهرت حجمه بأنه كبير وكان ضاغطا على الكبد والكليتين والمعدة وملىء بسائل عكر لم يتم تحديد لونه أو مصدر الورم".

وأضاف "شاهين": "حددت موعدًا للعملية الجراحية وتم عمل استكشاف الورم وتبين أنه خارج من الرحم والمبيض الأيمن وتم استئصال الورم والمبيض الأيمن والقناة اليمنى مع الحفاظ على الرحم والمبيض الأيسر ووزن الورم 7 كيلو ونصف، والعملية لن تؤثر على الإنجاب وستحيا الفتاة حياة طبيعية".



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الدكتور عادل يمسك الورم



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الورم قبيل استئصاله



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الورم داخل بطن المريضة



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الدكتور عادل يحل الجزء المستأصل