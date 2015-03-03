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بالفيديو:" مكياج منقار العصفور"، أغرب طريقة لتكبير العين

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الثلاثاء 03-03-2015 16:59

تتميز المرأة العربية بجمال عينيها ونظرتها اللافتة وهي تحاول دائماً اعتماد المكياج المناسب لها. لكن صاحبة العيون الصغيرة تعاني من مشاكل في طريقة تطبيق المكياج ويصعب عليها وضع الأي لاينر. اليك طريقة جديدة في تكبير العين وابراز جمالها عبر رسم الأي لاينر على الجفن السفلي بشكل منقار العصفور.

لا تنسي اضافة الكحل الأبيض داخل العين لجاذبية اضافية كما يمكنك اعتماد الكحل العربي على الجفن العلوي. تابعي "خطوات سيدتي" لتكبير العين بمكياج منقار العصفور:

 

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سيدتي

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