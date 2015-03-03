د. خالد عمارة يكتب: أمراض مفصل الفخذ فى الأطفال

مفصل الفخذ يربط بين عظمة الفخذ وحق مفصل الحوض، ورأس عظمة الفخذ خلقها الله شبيهة بالكرة الناعمة، مما يسمح بمجال حركة واسع مع نعومة ومرونة وفى نفس الوقت استقرار وثبات يسمح بتحمل الأحمال الكبيرة أثناء المشى والحركة.

وهناك العديد من الأمراض التى يمكن أن تؤثر على مفصل الفخذ مما يعوق الحركة الطبيعية لو لم يتم التشخيص والعلاج فى السن المناسب.

من هذه الأمراض ما يسمى العيوب الخلقية، وهى التى يولد بها الطفل مثل خلع مفصل الورك أو قصر عظمة الفخذ، وهذه الأمراض يجب تشخيصها مبكرا بالأشعة العادية أو الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية فى بعض الحالات.

ويكون التدخل حسب درجة التشوهات وعمر المريض، فيمكن علاج بعض الحالات دون جراحة بينما البعض الآخر يحتاج إلى تدخل جراحى لضمان استقرار المفصل فى المكان الطبيعى وتطوره طبيعيا.

هناك الأمراض الناتجة عن وصول ميكروبات أو صديد إلى مفصل الفخذ فى الأطفال ذوى المناعة الضعيفة مثل الأطفال المبتسرين فى الحضانات، وهذه الحالات يجب تشخيصها وعلاجها بسرعة قبل أن يؤثر الصديد على المفصل ويتسبب فى دمار رأس عظمة الفخذ.

وفى الحالات التى يكون فيها الصديد قد تسبب فى تآكل المفصل يجب عمل جراحة إعادة بناء العظام لتحسين الوظيفة وطريقة المشى، وبعد الجراحة يحتاج المريض لفترة طويلة من التأهيل والطب الطبيعى لتحسين حالة العضلات.

هناك نوع اسمه أمراض تطورية مثل مرض بيرثيز، والذى ينتج عن قصور الدورة الدموية برأس عظمة الفخذ وهذا المرض يمكن علاجه بدون جراحة فى الأطفال الأقل من 7 سنوات.

أما الطفل الأكبر من سن 7 سنوات فيتم تحديد العلاج حسب درجة المرض وفحص الطفل ودرجة التأثير على النمو، فيكون العلاج الجراحى مفيدا إذا تم إجراء الجراحة الصحيحة فى السن المناسب وبالطريقة الصحيحة.

ومن الأمراض التطورية الأخرى مرض تزحلق رأس عظمة الفخذ وهذا يحدث مع بعض أمراض الغدد أو الوزن الزائد، وأغلب هذه الحالات تحتاج إلى جراحة مع متابعة دقيقة.

يجب ملاحظة أن ضعف العضلات أو نقص التغذية قد يكون من العوامل التى تتسبب فى ألم بالمفاصل، ومنها مفصل الفخذ كما أن هناك بعض أمراض التهاب المفاصل مثل الروماتويد وتصلب المفاصل والذئبة الحمراء يتسبب فى ألم بالعديد من المفاصل وليس مفصلا واحدا، ويجب عمل الفحوصات الطبية المناسبة لتشخيص المرض قبل أن يتطور ويتسبب فى خشونة مبكرة بالمفاصل.

وأغلب أمراض الفخذ يشكو فيها المريض من ألم مصاحب فى الركبة والظهر فضلا عن الفخذ، كما يجد المريض صعوبة فى أداء بعض الحركات والأوضاع مثل القرفصاء أو التربيع أو فتح الفخذ للخارج أو المشى الطبيعى، ويختلف هذا التأثير حسب المرض، لكن أغلب هذه الأمراض لها علاجات فى الطب الحديث بنسبة نجاح عالية.