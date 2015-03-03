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استشارى بمعهد القلب: حمامات البخار والساونا مفيدة لمرضى الأوعية الدموية

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استشارى بمعهد القلب: حمامات البخار والساونا مفيدة لمرضى الأوعية الدموية استشارى بمعهد القلب: حمامات البخار والساونا مفيدة لمرضى الأوعية الدموية
الساونا والجاكوزى وحمامات البخار، أشياء من الممكن أن يستخدمها مرضى القلب ويكون لها تأثير إيجابى على حالتهم الصحية فى حالة اتباع بعض التعليمات الطبية.

يوضح الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى أن استخدام مرضى القلب الساونا والجاكوزى وحمامات البخار، لها أثر إيجابى على صحتهم، حيث تحدث تمدد فى الأوعية الدموية والشرايين، وخروج العرق بكميات كبيرة يساعد على انخفاض ضغط الدم المرتفع، مشيرا إلى أنه عند استخدام الساونا والجاكوزى لابد من اتخاذ بعض الاحتياطات واستشارة الطبيب.

شروط يجب على مرضى القلب اتباعها عند استخدام الساونا:
>وأضاف أن من الشروط التى يجب أن يتم اتباعها عدم النزول للمغطس الذى يوجد به ماء بارد بعد التعرض للحرارة والبخار فى الساونا والجاكوزى وحمام البخار، فيحدث تقلص شديد ومفاجئ فى الأوعية الدموية مما يتسبب فى حدوث أزمة قلبية، ومن الضرورى تناول السوائل الكافية لتعويض السوائل التى فقدت نتيجة العرق الزائد .

ويحذر أستاذ أمراض القلب بعض الحالات من استخدام الساونا والجاكوزى وحمامات البخار، ومنهم المصابون بالذبحة الصدرية ومرضى الضغط المنخفض وفى حال الإصابة بجلطات سابقة بالساقين والحالات التى يوجد بها ضعف شديد فى عضلة القلب، موضحا أنه بالنسبة لأى مريض قلب دون الحالات التى تم ذكرها من الممكن أن يستخدم حمامات البخار لكن باستشارة طبية.
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مصر 365