أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يلتقى المستثمرين ورجال الأعمال لبحث مشكلاتهم

Google+ Print
محافظ الشرقية يلتقى المستثمرين ورجال الأعمال لبحث مشكلاتهم محافظ الشرقية يلتقى المستثمرين ورجال الأعمال لبحث مشكلاتهم
التقى محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، عددا من المستثمرين ورجال الأعمال اليوم الثلاثاء، لبحث مشكلاتهم وعرض فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد المحافظ - خلال اللقاء - أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى تعليمات واضحة ومشددة للمحافظين بضرورة إشراك المستثمرين فى تنمية المحافظات وخلق فرص استثمارية واعدة، مشيرا إلى أنه قرر عقد مؤتمر شهرى يتم خلاله إنجاز ورقة عمل تتضمن المجالات المتاحة للاستثمار وتوظيف الشباب، فضلا عن تنظيم دورات للتدريب التحويلى للخريجين بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية والصندوق الاجتماعى للتنمية والغرفة التجارية ومديرية القوى العاملة.

ووجه المحافظ تعليماته لشركتى نقل وتوزيع الكهرباء بإيجاد حل سريع لمشكلة الكهرباء بمنطقة "بساتين الإسماعيلية" الاستثمارية، وكلف مديرية بالتنسيق مع الغرفة التجارية بتوفير حصص إضافية من السولار لتشغيل الغلايات ذات القدرات العالية فى 23 مصنعا بمنطقة "بلبيس" الصناعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ