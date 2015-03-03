محافظ الشرقية يلتقى المستثمرين ورجال الأعمال لبحث مشكلاتهم

التقى محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، عددا من المستثمرين ورجال الأعمال اليوم الثلاثاء، لبحث مشكلاتهم وعرض فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد المحافظ - خلال اللقاء - أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى تعليمات واضحة ومشددة للمحافظين بضرورة إشراك المستثمرين فى تنمية المحافظات وخلق فرص استثمارية واعدة، مشيرا إلى أنه قرر عقد مؤتمر شهرى يتم خلاله إنجاز ورقة عمل تتضمن المجالات المتاحة للاستثمار وتوظيف الشباب، فضلا عن تنظيم دورات للتدريب التحويلى للخريجين بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية والصندوق الاجتماعى للتنمية والغرفة التجارية ومديرية القوى العاملة.

ووجه المحافظ تعليماته لشركتى نقل وتوزيع الكهرباء بإيجاد حل سريع لمشكلة الكهرباء بمنطقة "بساتين الإسماعيلية" الاستثمارية، وكلف مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بتوفير حصص إضافية من السولار لتشغيل الغلايات ذات القدرات العالية فى 23 مصنعا بمنطقة "بلبيس" الصناعية.