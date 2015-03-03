محافظ السويس يوجه الشكر لأبطال الكارتيه الفائزين ببطولة العالم

أعرب اللواء العربى السروى محافظ السويس عن سعادته لفوز أبناء المحافظة من مركز شباب المثلث فى لعبة الكاراتيه، وحصولهم على المركزى الثانى والثالث فى بطولة العالم لأندية الكاراتيه بشرم الشيخ، وفوزهم بميدليتين فضية وبرونزية وسط تجمع كبير من أبطال العالم من 38 دولة.

واستقبل أبطال مصر فور وصولهم من شرم الشيخ كل من، جمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة وإبراهيم عبده رئيس مجلس إدارة المركز ومحمود حنفى مدير المركز، وناصر ذكى رئيس منطقة السويس للكاراتيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مركز شباب المثلث وأولياء الأمور والشباب.

وأكد المحافظ العربى السروى بأنه سوف يقيم حفلا لتكريم الأبطال الذين رفعوا اسم مصر أولا والسويس ثانيا خفاقا فى بطولة العالم للكاراتيه.

وأكد جمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة، بأنه سيتم صرف مكافآت الفوز للفائزين بالمركز الثانى بمبلغ سبعة آلاف جنيه والمركز الثالث خمسة آلاف جنيه.