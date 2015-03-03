بالصور.. مياه الصرف الصحى تغرق منازل أهالى قرية أبيس بالإسكندرية
تعانى 4 عزب تتبع قرية أبيس 2 بمحافظة الإسكندرية، من عدم وجود شبكة صرف صحى. وأشار أسامة الشرقاوى، من أهالى عزبة المسيرى، وأمين مجلس أمناء بمدرسة 6 أكتوبر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن أهالى العزب الأربعة (عبد الحميد، المسيرى، الوقف، 6 أكتوبر) يعانون من عدم وجود شبكات صرف صحى نهائى، ويستخدمون البيارات، والصرف من خلال مواسير بين بيارة وأخرى، مع اللجوء إلى سيارة شفط لمياه الصرف الصحى بين الحين والآخر، إلا أنه مؤخرًا، مياه الصرف الصحى أثرت على التربة وعلى المواسير وأدت إلى انفجار بعضها وانتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع مما أدى إلى انتشار الحشرات والناموس والفئران والثعابين وإصابة عدد من أطفال القرية وشيوخها بأمراض الكبد الوبائى وفيروسات الكبد.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كابلات الكهرباء تتدلى قريبة من الشارع
>وأضاف قائلا "حتى إن المدرسة والمعهد الدينى أيضًا بدون صرف صحى مما يعيق سير العملية التعليمية ويمثل خطورة على الطلاب أثناء انتقالهم يوميًا إلى المدرسة".
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انتشار مياه الصرف الصحى والحشرات والثعابين
>من جهة أخرى، أشار كمال إبراهيم، إدارى بمدرسة أبيس الثانوية الصناعية بعزبة المسيرى، إلى أن مياه الصرف الصحى تتسبب فى معاناة يومية لأهل العزب الأربعة، بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء التى تنقطع تقريبًا 6 ساعات يوميًا، وقال "حاولنا تقديم شكاوى بدون جدوى والرد دائما أنها تتبع البحيرة"، مطالبًا بنقل تبعية كهرباء تلك العزب الأربعة إلى محافظة الإسكندرية.
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وصول مياه الصرف الصحى إلى المنازل
>من جانبه، قال اللواء يسرى هنرى، رئيس هيئة الصرف الصحى، لـ"اليوم السابع"، إن اعتماد المشروع من وزارة التنمية المحلية، والأمر يتعلق باعتماد المخصصات المالية للمشروع، وأن مهمة شركة الصرف الصحى تبدأ بعد تنفيذ المشروع وتسلمه للتشغيل والصيانة فقط.
انتشار مياه الصرف الصحى بشوارع القرية
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مياه الصرف الصحى تعيق حركة الطلاب
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مياه الصرف الصحى تتراكم فى بحيرات صغيرة بشوارع القرية
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تدلى كابلات الكهرباء للمنازل
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>بالصور..غرق مدرسة النورس بمياه الصرف الصحى بسبب تعطل خط طرد العجمى
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كابلات الكهرباء تتدلى قريبة من الشارع
>
>وأضاف قائلا "حتى إن المدرسة والمعهد الدينى أيضًا بدون صرف صحى مما يعيق سير العملية التعليمية ويمثل خطورة على الطلاب أثناء انتقالهم يوميًا إلى المدرسة".
>
>
انتشار مياه الصرف الصحى والحشرات والثعابين
>
>من جهة أخرى، أشار كمال إبراهيم، إدارى بمدرسة أبيس الثانوية الصناعية بعزبة المسيرى، إلى أن مياه الصرف الصحى تتسبب فى معاناة يومية لأهل العزب الأربعة، بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء التى تنقطع تقريبًا 6 ساعات يوميًا، وقال "حاولنا تقديم شكاوى بدون جدوى والرد دائما أنها تتبع البحيرة"، مطالبًا بنقل تبعية كهرباء تلك العزب الأربعة إلى محافظة الإسكندرية.
>
>
وصول مياه الصرف الصحى إلى المنازل
>
>من جانبه، قال اللواء يسرى هنرى، رئيس هيئة الصرف الصحى، لـ"اليوم السابع"، إن اعتماد المشروع من وزارة التنمية المحلية، والأمر يتعلق باعتماد المخصصات المالية للمشروع، وأن مهمة شركة الصرف الصحى تبدأ بعد تنفيذ المشروع وتسلمه للتشغيل والصيانة فقط.
>
انتشار مياه الصرف الصحى بشوارع القرية
>
>
>
مياه الصرف الصحى تعيق حركة الطلاب
>
>
>
مياه الصرف الصحى تتراكم فى بحيرات صغيرة بشوارع القرية
>
>
>
تدلى كابلات الكهرباء للمنازل
>
>
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>بالصور..غرق مدرسة النورس بمياه الصرف الصحى بسبب تعطل خط طرد العجمى
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