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مقتل 11 إرهابيا وضبط مخزن أسلحة وتدمير 3 منازل وسيارتين بشمال سيناء

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مقتل 11 إرهابيا وضبط مخزن أسلحة وتدمير 3 منازل وسيارتين بشمال سيناء مقتل 11 إرهابيا وضبط مخزن أسلحة وتدمير 3 منازل وسيارتين بشمال سيناء
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، قبل قليل، أن نتائج الحملات الأمنية خلال الساعات الماضية بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر ووسط سيناء، أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا، وحرق وتدمير عدد 3 منازل وسيارتين "ربع نقل" دفع رباعى، ودراجتين بخاريتين بدون أوراق ومخزن أسلحة وذخيرة .

وأضاف المصدر، تم التحفظ خلال الحملات على عدد 5 سيارات فيرنا، والعثور على مبلغ مالى 139 ألفا و400 جنيه خاص بأحد المطلوبين أمنيا، وعدد 5 سيارات فيرنا، كاميرا حديثة وكارت ميمورى يضم صورا لعناصر النظام السابق من جماعة الإخوان، وفنطاسى وقود وسيارة ربع نقل تقل 100 لتر من السولار .


>تواصل الحرب على الإرهاب بسيناء.. مقتل تكفيرى متهم باقتحام قسم شرطة العريش.. وإحباط محاولة تفجير رتل أمنى بالشيخ زويد.. وضبط عنصرين من الإخوان و20 مشتبهًا فيهم.. وإزالة 10 مساكن من المنطقة العازلة

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