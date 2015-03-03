أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دخان السجائر يعرض الأطفال لضمور الرئة

Google+ Print
دخان السجائر يعرض الأطفال لضمور الرئة دخان السجائر يعرض الأطفال لضمور الرئة
مفاجأة جديدة كشفتها دراسة من جامعة "جونزهوبكنز" تخص الأطفال المبتسرين، والتى تفيد بأن تأخر اكتمال نمو الرئة التى يعانون منها يرتبط بتعرض هؤلاء الأطفال لدخان التدخين فى بطون أمهاتهم، كما يرتبط المرض بتعرض الأطفال الصغار إلى الدخان فى المنزل أيضا.

تحليل الشعر أظهر مستويات عالية من النيكوتين


>ووفقا لموقع "هيلث داى" الطبى الأمريكى، فإن ضمور الرئة يحدث غالبا فى الأطفال المولودين مبكرا قبل اكتمال نموهم، لكن المثير إن الدراسة الجديدة عثرت على مستويات عالية من النيكوتين فى شعر كثير من الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة الطبية، على الرغم من ادعاء آبائهم عدم التدخين.

42% من الأطفال المصابين لديهم مستويات عالية من النيكوتين فى الشعر


>وشملت الدراسة 117 من الأطفال الصغار المصابين بمرض ضمور الرئة، وتم تحليل مستويات النيكوتين فى شعرهم مع استبيان عن تعرض الأطفال للدخان فى المنزل، وكشف الأطباء أن 20% من الأطفال المصابين بالمرض أكد آباؤهم تعرضهم للتدخين بالفعل فى المنزل، لكن 22% آخرين من الأطفال أكد آباؤهم أنهم لا يدخنون بجوار أطفالهم على الرغم من وجود مستويات عالية من النيكوتين فى شعورهم، مما يعنى أن الآباء أعطوا معلومات غير دقيقة عن التدخين داخل المنزل، أو أن الأطفال يتعرضون للدخان فى أماكن أخرى.

التدخين يعرض الأطفال إلى خطر ضمور الرئة


>ويقول الباحثون فى الدراسة إن تعرض الأطفال للتدخين بصورة كبيرة يعرضهم إلى المشاكل الصحية، ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بمن لا يتعرضون للدخان، بالإضافة إلى احتياجهم بصورة أكبر للعلاج بالأكسجين، والوضع على أجهزة التنفس الصناعى.

ويوصى الأطباء بضرورة منع الأطفال من التعرض للدخان، وحمايتهم من هذه الكارثة الصحية، ويجب أن تشرع قوانين لحماية هؤلاء الأطفال الضعفاء.

ويتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالىhealth@youm7.com

موضوعات متعلقة..


>خطوات علاج الطفل المبتسر حتى يكتمل نموه
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365