إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية: اختبارات معدات طبية انطوت على أخطاء

قال مسئول كبير بإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دى.إيه)، إن الفحوص التى تجريها شركات إنتاج المناظير الطبية على إجراءات تطهير المراكز الصحية من انتشار البكتريا المقاومة للعقاقير، تنطوى على أخطاء تؤدى إلى فقدان الثقة فى مثل هذه الإجراءات.

وترتبط هذه المناظير الطبية بإصابة 179مريضا ببكتريا مقاومة للعقاقير فى مركز رونالد ريجان الطبى التابع لجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وهو الأمر الذى ربما يكون قد أسهم فى وفاة شخصين. وأعلن عن هاتين الحالتين الشهر الماضى.

وقال الدكتور ستيفن أوستروف كبير الباحثين بإدارة الأغذية والأدوية فى مقابلة، إنه فى مطلع عام 2014 وعقب انتشار هذه البكتريا فى مستشفى بايلينوى طلبت الإدارة من مؤسسات فوجيفيلم واوليمبس وبنتاكس التى تتولى تصنيع هذه المناظير الطبية، تقديم نتائج فحوصها للمراجعة.

وأضاف اوستروف أن بعض التجارب افتقرت إلى الدقة، وأجريت أخرى على نحو ملائم، لكن إجراءات التطهير والتعقيم كانت فاشلة.

ويتولى اوستروف رئاسة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بالوكالة بعد المفوضة الحالية مارجريت هامبورج التى تتقاعد فى نهاية الشهر الجارى.

ولم تعلن تفاصيل أوجه القصور التى شابت الفحوص التى أجرتها هذه الشركات.

وتبعث هذه البيانات الخاطئة الشك فى مدى مصداقية جميع إجراءات التعقيم، كما تكشف عن مدى ضعف السلطة الرقابية للإدارة على هذه الشركات.

وقالت إدارة الأغذية، إنه حتى مع التزام المستشفيات بتعليمات شركات المعدات الطبية الخاصة بتعقيم المناظير، أصيب مرضى بعدة أنواع من البكتريا المقاومة للعقاقير بسبب هذه المعدات.

وبموجب تعليمات صدرت عام 1996 لا تضطر الشركات المنتجة لمناظير الاثنى عشر لتقديم بيانات بشأن أى إجراءات للتعقيم، لكن كل ما عليها هو الاطمئمان إلى أن إجراءات التعقيم كانت فعالة فيما تضع هذه الشركات بنفسها معايير هذه الفاعلية.

وقال اوستروف "حددنا سقفا أعلى -لإظهار مدى السلامة على نحو ملائم- مقارنة بما كان مطبقا فى السابق، وذلك فى ضوء تطور العلوم والتجارب وتعدد الإصابات. ما كان مقبولا منذ بضع سنوات لم يعد كذلك اليوم".

وقالت دايان رينى المتحدثة باسم فوجيفيلم إنها تتباحث مع إدارة الأغذية لتقييم الموقف وتبديد المخاوف الخاصة بالتلوث الناجمة عن المعدات. وأضافت "ستظل سلامة المريض الاعتبار الأول الذى تلتزم به فوجيفيلم".

ولم يرد ممثلون عن شركتى بنتاكس واوليمبس على طلبات للتعليق.

وقال اوستروف لرويترز، إن إدارة الأغذية تعتزم عقد اجتماع لمستشارين علميين خارجيين لمراجعة سلامة هذه المعدات الطبية، من أجل "وضع جميع المعلومات المتاحة على مائدة البحث ومناقشتها".

ويجرى إدخال مناظير الاثنى عشر إلى الأمعاء الدقيقة عبر الحلق خلال مناظرة الجهاز الهضمى.

وقالت جامعة كاليفورنيا إن المرضى ربما يكونون قد تعرضوا لبكتريا كاربابينيم، وهى ضمن عائلة من الكائنات الدقيقة التى تصيب الأمعاء بين أكتوبر ويناير الماضيين.

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