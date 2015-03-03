النائب العام يتابع سير التحقيقات فى تفجير "دار القضاء العالى"

أجرى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اتصالات بالنيابة المختصة، لمتابعة سير التحقيقات التى بدأت حول ملابسات واقعة استهداف الإرهابيين لمبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، عن طريق زرع عبوة ناسفة أمام باب محكمة النقض.

واطلع النائب العام على تقرير مفصل حول النتائج التى توصل إليها فريق النيابة العامة المكلف بالتحقيق، والمعلومات التى قدمتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وقطاع الأمن الوطنى، والتحريات الخاصة بكشف هوية الشخص المتورط فى زرع العبوة الناسفة.

وكلف المستشار هشام بركات، أعضاء النيابة العامة ومعاونيه بسرعة إنجاز التحقيقات فى قضايا الإرهاب، وإنفاذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية على كل الجماعات والمنظمات والشخصيات المتورطة فى العمليات الإرهابية.