محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة البارود

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه اللواء محمد مصطفى حكمدار مديرية أمن قنا، والعميد كامل خضرى ممثلا عن القوات المسلحة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على روح شهداء معركة البارود ضد الاحتلال الفرنسى .

وقال محافظ قنا، إن احتفال المحافظة بعيدها القومى يرجع إلى قيام معركة ضد الحملة الفرنسية بقرية البارود مركز قفط يوم 3 مارس سنة 1799 والذى يعد يوما مشهودا فى تاريخ الوطنية المصرية عامة وتاريخ شعب وأبناء قنا بصفة خاصة، الذين هاجموا بأسلحتهم التقليدية العتيقة "الشوم ومشاعل النار" أسطول فرنسا المدجج بالسلاح والعتاد . كانت خسارة الفرنسيين فى هذه الموقعة خمسمائة قتيل، وهى أكبر خسارة منيت بها الحملة الفرنسية على مصر. ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يخلد ذلك اليوم وأن يكون عيدا قوميا لمحافظة قنا .

وبمناسبة عيد قنا القومى أوضح الهجان أن محافظة قنا تسعى جاهدة لتلبية كافة مطالب أهالى قنا من خلال افتتاح بعض المشاريع الخدمية الكبيرة، حيث ستدخل توسعات الصرف الصحى لمدينة قنا الخدمة فى 10 مارس القادم، كما بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المعنا، كما سيتم افتتاح محطة مياه النجمة والحمران خلال شهرين والتى ستغذى مركز أبو تشت وبعض قرى مركز فرشوط .