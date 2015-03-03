5 أطعمة للحد من إدمان الحلويات والرغبة الشديدة فى تناول السكر

أطعمة تحد من الشعور بالنهم تجاه السكريات

تنتشر الكثير من العادات الغذائية الخاطئة بين المصريين، ومن أبرزها إدمان الحلويات والأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، وركزنا خلال أحد التقارير السابقة على الطماطم، وأكدنا على دورها فى الحد من الشعور بالنهم تجاه السكريات.

ونقدم لكم الآن خلال هذا التقرير مجموعة أخرى من الأطعمة التى تساهم فى الحد من الشعور بالنهم والرغبة الملحة تجاه تناول الحلويات، وذلك حسبما نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

1.الشيكوريا أو الهندباء: ويمكن تناول أوراقها للحد من الشعور بالرغبة الشديدة تجاه تناول الحلويات، وذلك يرجع لطعمها المر، حيث تعزز الأطعمة ذات المذاق اللاذع الشعور بالشبع السريع، وكما أنها غنية بفيتامين "ب6" والمعروف بخواصه المثبطة للجوع.

2.القرفة: تتمتع بخواص استثنائية فى الحد من الشعور بالنهم تجاه تناول السكر، وأشار التقرير أن تناول نصف ملعقة صغيرة من القرفة يومياً قد يساهم فى ضبط مستويات السكر بالدم والحد من الشعور بالنهم تجاه تناول الطعام، بالإضافة إلى أنها تمنع الارتفاع السريع لمستويات السكر فى الدم، ويرجع ذلك إلى احتوائها على مادة " hydroxychalcone" والتى تساهم فى تعزيز فاعلية هرمون الأنسولين.

الأسماك والشوفان يحميانك من إدمان الحلويات

3.الأسماك: تعزز استجابة الجسم تجاه هرمون "Leptin" والذى يعزز تركيبة وأداء المادة الرمادية بالمخ، المسئولة عن تنظيم الشعور بالرغبة تجاه تناول الطعام، وكما أن الأسماك غنية جداً بالحمض الأمينى "جلوتامين"، والمعروف بدوره فى ضبط مستويات السكر بالدم.

4.الشوفان: يعد من أفضل الأطعمة التى تعزز الشعور بالشبع والامتلاء السريع مقارنة بأى أطعمة أخرى، ولذا يجب الحرص على تناوله بشكل منتظم.

5.التفاح: غنى بالألياف التى تعزز الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وكما أنه غنى بالبكتين، والذى يتمتع بمؤشر جلايسيمى منخفض، ولا يرفع مستويات السكر بالدم بشكل سريع.

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