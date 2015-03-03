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نكشف عن مفاجأة داعش للعالم.

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نكشف عن مفاجأة داعش للعالم. نكشف عن مفاجأة داعش للعالم.

جاء هذا الإعلان على لسان إسلام يكن الداعشى المصرى والذى يحتل مكانة مرموقه داخل التنظيم فهو المسئول عن التدريبات التى تتم لأعضاء التنظيم وقام بكتابته عبر تغريدة على توتير قال فيها الاتى “انتظروا مفاجأة من الدولة الإسلامية خلال ساعات هتهز الدنيا… الإسلام قادم يا عبيد الصليب”.
وها نحن نعلن لكم عن طبيعة المفاجأة ، وهى إعلان التنظيم عبر المواقع الإجنبية قناة الــ BBC ووكالة الــCCN عن تهديده بإحراق 150 طفلا مسيحيا تم إختطافهم من قبل التنظيم ينتمون الى اسر مسيحية أشورية سورية إذا لم يعلن اوباما توقفه عن ضرب المناطق التى يتواجد بها التنظيم بجانب فكه للتحالف المنشىء للقضاء على داعش بالمنطقة وإذا لم يتم ذلك فأنتظروا فيديوهات إحراق الأطفال ال 150 مسيحيا

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