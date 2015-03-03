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نيابة المطرية تنتهى من معاينة أثار انفجار عبوتين ناسفتين

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نيابة المطرية تنتهى من معاينة أثار انفجار عبوتين ناسفتين نيابة المطرية تنتهى من معاينة أثار انفجار عبوتين ناسفتين
انتهت نيابة المطرية برئاسة المستشار أمجد المنوفى وبإشراف المستشار محمد عبد الشافعى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، من معاينة أثار الانفجار الذى وقع أمام شركة هاتف محمول، حيث تبين من المعاينة أن مجهولين زرعوا عبوتين ناسفتين انفجرتا فجر اليوم الثلاثاء بشارع المطراوى، كما تبين من المعاينة تحطم 10 سيارات يملكها مواطنون كانت واقفة أمام شركة الهاتف المحمول التى تحطم فيها واجهتها، ولم يسفر الانفجار عن أى إصابات.

أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات مراقبة بشارع المطرواى وطلبت تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة واستدعاء أصحاب السيارات المحطمة وموظفى شركة الهاتف المحمول للاستماع لأقوالهم، وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة المواد المستخدمة فى الانفجار.

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