الكشف عن الجيل الخامس وهواتف ضد الماء فى مؤتمر برشلونة للاتصالات

شهد معرض برشلونة الدولى للاتصالات، MWC 2015، زخما تقنيا حيث شهد تجربة الجيل الخامس للاتصالات، وطرح عدد من الأجهزة الذكية، بجانب هاتفين جديدين، حيث طرحت سانديسك بطاقة ذاكرة سعة ٢٠٠ جيجابايت، فيما أطلقت لينوفو الأمريكية، هاتف مزود بعارض ضوئى "بروجيكتور"، Vibe Shot الذى يحمل وظائف الهاتف وتصميم الكاميرا.

وكشفت سونى عن الحاسب اللوحى الجديد Xperia Z4 Tablet، بسمك 6.1 وشاشة بمقاس 10 بوصة، ويعمل بمعالج ثمانى النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 810 مع 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و32 جيجابايت ذاكرة تخزينية يمكن زيادتها عبر الذاكرة الخارجية، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل وأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

وعرضت إريكسون، مجموعة كبيرة من المنتجات والحلول، التى ستساهم فى دفع عجلة التحول نحو المجتمع الشبكى، حيث سيتصل بالشبكة كل ما يمكن أن يستفيد من حلول الاتصال.

واستعرضت الشركة السويدية تجربة الجيل الخامس من الاتصالات حيث وفرت إريكسون شبكة اختبارية لاستعراض اتصال مزدوج القنوات فى العالم، حيث أنها تتيح للأجهزة المتحركة الاتصال فى نفس الوقت بشبكات الجيلين الخامس 5G والرابع LTE، كما أوضحت سبل إدارة شبكات إنترنت الأشياء، وكذلك التحكم عن بعد عبر شبكة الاتصال المتحرك، ونظام إريكسون لتعديل الموجة، فيما عرضت إريكسون خبراتها فى مجال إدارة المعارف لدعم الصناعة والمجتمع، مستخدمة النقل الذكى مثالاً على ذلك، من خلال تجربة كيفية إمكانية معالجة حالات استخدام النقل بقطار الشحن اعتماداً على الحلول وإدارة المعارف.

من جانبها، طرحت شركة مايكروسوفت الهاتفين ذكيين جديدين أمس الاثنين هما لوميا 640 ولوميا 640 XL، بنظام تشغيل Windows 10 الجديد، بذاكرة وصول عشوائية، RAM، 1 جيجابايت ومعالج Qualcomm Snapdragon، رباعى النواة بقدرة 1.2 جيجاهيرتز، وشاشة قياس 5 بوصات لهاتف لوميا 640 و5.7 بوصات لهاتف لوميا 640 XL.

كما يأتى الهاتفان بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لهاتف لوميا 640 و13 ميجابيكسل مع بصريات ZEISS لهاتف لوميا 640 XL، وسيزوّد الهاتفان بشريحتين بتكنولوجيا الجيل الرابع LTE للاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، ستزود الطرازات بشريحتين Smart Dual SIM.

وكشفت سونى الهاتف الجديد المقاوم للماء Xperia M4 Aqua، لمدة 30 دقيقة بعمق 1.5 متر دون وجود أى أغطية لمنفذ السماعات مثلا او منفذ USB الموجود بالهاتف، وشاشة بحجم 5.1 إنش بدقة 1280X720 بكسل ويعمل بمعالج بمعمارية 64 بِت من فئة سناب دراجون 615 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت و16 جيجابايت ذاكرة تخزين يمكن توسعتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية.

وكشفت الشركة الأمريكية، مايكروسوفت، عن لوحة مفاتيح تحمل اسم Foldable Keyboard وهى كيبورد متكامل صغير وقابل للطى ليسهل حمله مع الأدوات الأخرى أثناء التنقل، فيما يرتبط Foldable Keyboard بكافة الأجهزة.

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