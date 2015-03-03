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"القومية للأنفاق": "فينسى" الفرنسية بدأت أعمال تنفيذ مترو النزهة

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"القومية للأنفاق": "فينسى" الفرنسية بدأت أعمال تنفيذ مترو النزهة "القومية للأنفاق": "فينسى" الفرنسية بدأت أعمال تنفيذ مترو النزهة
أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، أن شركة فينسى الفرنسية بدأت فى إعداد الدراسات والتصميمات والرسومات الهندسية لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتد من محطة الأهرام بمصر الجديدة حتى النزهة بطول 5.1 كم و5 محطات نفقية.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الشركة الفرنسية المتحالفة مع "أوراسكوم وارابكو"، التى تم توقيع التعاقد معها نهاية الأسبوع الماضى، بدأت فى إعداد الرسومات الهندسية لمسار هذا الجزء، من أجل بدء أعمال الحفر بمجرد انتهائها من التصمصمات الهندسية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بتسليمها مواقع هذا الجزء خلال أيام لكى تبدأ الحفر.

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